Tunisie: Zarzis - La zone touristique retrouve son charme

La ville de Zarzis a connu un autre visage ces derniers jours. Les panneaux de signalisation routière sont retapés à neuf. Plus d'ordures qui jonchent le sol. L'éclairage public implanté le long de la corniche lui a donné une autre allure. Et pour rendre à César ce qui lui appartient, il faut avouer que c'est le gouverneur en personne qui suit de près les travaux d'aménagement et d'embellissement de la ville.

La zone touristique qui sera visitée par les touristes et les pèlerins de la Ghriba retrouve petit à petit son charme, et ce, bien avant la pleine saison estivale.

D'autre part, les appels d'offres du Programme de développement intégré (PDI) ont été déjà lancés. Ils concernent l'aménagement d'une esplanade à la plage Amira, à Zarzis, un parcours de santé et un court de tennis à Houmt Souk, une esplanade sur la plage, au Souk de Midoun.

Ce n'est pas tout, puisque à Ben Guerdane, le gouverneur a assisté à l'approbation de la première phase du projet réservé à l'aménagement de la cité El-Anwar qui couvre une superficie de 300 ha. Le coût est estimé à 6,5 millions de dinars. Il comprend l'asphaltage de routes et de rues, l'assainissement des eaux pluviales, l'éclairage public...

Le marathon s'est accentué par la présence massive des étrangers au pèlerinage des juifs à la Ghriba , et hier, samedi 6 mai par l'accompagnement des ministres de l'Intérieur et du Tourisme qui ont visité quatre hôtels, un restaurant touristique, l'ancien parcours de santé à la Médina et le quartier de l'artisanat à Houmt Souk.