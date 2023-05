Sénégal: Forum mondial de l'économie sociale et solidaire - Les participants prennent plusieurs recommandations

Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire (Gsef) qui s'est tenu à Dakar a pris fin avec un certain nombre de recommandations. «Ainsi, le Forum Dakar Gsef 2023 a été l'occasion de nombreux échanges, réflexions et propositions traçant un chemin allant dans le sens d'une bifurcation écologique, sociale et économique », lit-on dans la déclaration finale.

Les participants appellent à faire confiance aux nouvelles générations en leur permettant d'exercer leur pouvoir d'agir ; lutter contre toute forme de discrimination qui viendrait remettre en cause l'autonomie des individus et leur capacité à porter des initiatives socio-économiques. Les participants appellent aussi à valoriser une économie sociale et solidaire en poursuivant sa co-construction dans les territoires par les populations locales ; renforcer l'économie collective, comme moyen privilégié d'améliorer la condition des personnes dans des situations précaires et informelles ; préserver les ressources naturelles et la biodiversité en promouvant les communs, lutter contre les changements climatiques et promouvoir l'économie circulaire.

Dans la déclaration, les participants demandent également d'institutionnaliser des espaces de co-construction des politiques publiques intersectorielles à chaque niveau gouvernemental ; de permettre la bonne articulation entre échelon local et l'échelon national afin d'assurer un développement soutenable de l'économie sociale et solidaire. Ils appellent aussi à créer, au sein du GSEF, une représentation de la jeunesse afin de s'assurer du suivi des propositions issues du forum Jeun'ESS, dans l'objectif notamment d'aboutir à la création d'outils de financement à destination de projets portés par les jeunes ; faire des thématiques de la jeunesse et des femmes des espaces centraux et transversaux des prochains Forums Gsef.

Les autres recommandations sont liées aux campagnes de sensibilisation et promotion à l'égard des pouvoirs publics, des populations, et des actrices et acteurs de l'économie et de la société civile afin de mieux faire connaître l'ESS et ses principes ; la mise en oeuvre des outils d'accompagnement des gouvernements locaux et nationaux qui souhaiteraient s'engager dans un processus de soutien au développement de l'ESS sur leur territoire. Les participants demandent de tenir de façon régulière un sommet Ess-Onu pour faire le point sur les effets de la Résolution Ess adoptée à l'Onu et les actions à conduire.