Maroc: Moulay Yacoub - Examen du bilan de l'INDH en 2022 et adoption des projets programmés pour l'année 2023

Moulay Yacoub — La première réunion du Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) à Moulay Yacoub pour l'année 2023, tenue vendredi, a examiné le bilan des réalisations de l'Initiative Nationale du Développement Humain (INDH) durant l'année 2022 ainsi que les projets proposés pour l'année 2023.

Le chef de la Division de l'Action sociale à la province de Moulay Yacoub, Said Eddine Jilani, a indiqué que 131 projets ont été programmés durant l'année 2022 pour un coût total de 46,88 millions de dirhams, auxquels l'INDH a contribué à hauteur de 97%.

Ces projets concernent les quatre programmes de la troisième phase de l'INDH représentés par le rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services de base dans les zones sous-équipées, l'accompagnement des populations en situation de vulnérabilité, l'amélioration des revenus et de l'inclusion économique des jeunes et l'impulsion du capital humain des générations montantes.

Concernant le programme de rattrapage des déficits au niveau des infrastructures et des services de base dans les quartiers sous-équipés, sept projets ont été mis en oeuvre pour un coût total de 9,68 millions de dirhams, visant à soutenir l'accès aux infrastructures et le désenclavement de la population rurale.

Dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, il s'agit de 17 projets et opérations d'un coût total de 3,09 millions de dirhams, visant la réhabilitation des centres sociaux et l'amélioration de la qualité des services qui y sont dispensés.

Le programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes porte sur 49 projets réalisés pour un montant de 7,3 millions de dirhams, la contribution de l'INDH s'élevant à 5,94 millions de dirhams, alors que le programme d'Impulsion du capital humain des générations montantes comprend 58 projets d'un coût total de 26,81 millions de dirhams, visant à renforcer les soins de santé maternelle et infantile et à généraliser l'enseignement préscolaire en milieu rural et dans les zones sous-équipées, à travers la programmation et la réalisation de 37 unités, portant à 144 unités le nombre d'unités mises en oeuvre durant la période entre 2019 et 2022, au profit de 2029 filles et garçons.

Les projets inclus dans ce programme visent également le domaine du soutien à la scolarisation et l'appui à l'éveil des enfants et des jeunes.

En ce qui concerne les projets programmés pour l'année 2023, le chef de la Division de l'Action sociale à la province de Moulay Yacoub a fait état de l'approbation de 41 projets, dont 11 projets liés au programme de rattrapage des déficits au niveau infrastructures et des services sociaux de base, pour un coût estimé à 9,29 millions de dirhams, outre la construction et l'équipement de 30 unités pour l'enseignement préscolaire dans le cadre du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes.

La réunion a également approuvé les 51 projets programmés pour l'année 2023, dont la réalisation nécessitera une enveloppe de 16,13 millions de dirhams.

Le gouverneur par intérim de la province de Moulay Yacoub, Abdelouahab Fadel a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques tenues par le Comité Provincial du Développement Humain pour prendre connaissance du bilan des réalisations, ainsi que pour l'approbation des projets proposées dans le cadre des programmes de la troisième phase de l'INDH.

M. Fadel s'est également félicité des résultats positifs obtenus par l'INDH dans la province de Moulay Yacoub.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information en continu (M24), M. Jilani a relevé que 16 nouveaux projets ont été approuvés au titre de l'année en cours dans le cadre du programme d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, avec une enveloppe globale de 3,33 millions de dirhams.

Il s'agit aussi de 21 projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes, pour un montant de 3,83 millions de dirhams, permettant la création de 60 emplois, en plus de la création de deux bureaux appartenant à la plateforme provinciale des jeunes afin de rapprocher les services de la plateforme des jeunes du monde rural.

M. Jilani a ajouté que la réunion a aussi adopté 18 projets dans le cadre du programme d'impulsion du développement humain des générations montantes (axe de soutien à la santé de la mère et de l'enfant, axe de soutien à la scolarisation et à l'éveil des enfants et des jeunes), pour un coût total estimé à 8,97 millions de dirhams.