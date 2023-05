Algérie: Massacres du 8-Mai 1945 - Commémorer l'événement c'est être fidèle à la mémoire des Chouhada

SETIF — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, a déclaré, dimanche-soir à Sétif, que la "commémoration du 8 mai 1945 et de toutes nos journées historiques vise avant tout à exprimer notre fidélité à la mémoire des Chouhada".

Elle vise également à "diffuser les pages brillantes de notre histoire glorieuse pour nous placer à la hauteur de notre longue lutte", a ajouté le ministre dans une allocution prononcée à la Maison de la culture de Sétif à l'ouverture des manifestations commémoratives du 78è anniversaire des massacres du 8-Mai 1945.

Le ministre a également précisé que la Journée nationale de la Mémoire (célébrée le 8 mai) est une journée particulièrement importante "parmi les dates qui marquent notre histoire, car elle met en relief le lourd sacrifice du peuple algérien".

M. Rebiga ajoutant que la "préservation de nos faits glorieux et leur transmission aux générations à venir est un devoir sacré", a souligné que son département ministériel, conformément au plan d'action du Gouvernement et en exécution du programme du président de la République, oeuvre à la préservation de la mémoire nationale, et accorde une importance capitale à l'écriture de notre Histoire et sa transmission par les moyens offerts par la technologie moderne".

Des moyens, a-t-il encore indiqué, à même de sauvegarder et de pérenniser l'héroïsme du peuple algérien qui doit rester gravé dans les esprits dans toutes ses dimensions, grâce à l'image numérique".

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit a assisté en présence, également des autorités locales, civiles et militaires, des secrétaires généraux d'organisations nationales, de cadres des différents secteurs et d'une assistance nombreuse, à deux conférences historiques dédiées à l'événement, animées par des professeurs d'université.

Il a également assisté à une représentation théâtrale consacrée aux différentes étapes de la longue lutte du peuple algérien, de 1830 à l'indépendance.

Le ministre poursuivra, lundi, sa visite de travail à Sétif en participant à la marche de la fidélité et en présidant plusieurs autres activités organisées à l'occasion du 78è anniversaire des Massacres du 8-Mai 1945.