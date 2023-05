Algérie: Merad appelle à une implication des organes institutionnels et des opérateurs économiques face aux risques majeurs

CHLEF — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a affirmé, dimanche à Chlef que pour mieux faire face aux risques majeurs, il convient d'impliquer tous les organes institutionnels, les opérateurs économiques et la société civile et assurer un accompagnement global au niveau communal et de wilayas.

Dans son allocution lors d'une rencontre sur la dimension locale de la prévention des risques majeurs dans le cadre du Programme de renforcement des capacités des acteurs du développement local "CapDeL", organisée au siège de la wilaya, M. Merad a indiqué que "les résultats escomptés ne sauraient être concrétisés dans ce cadre sans une approche globale comprenant toutes les dimensions liées à la lutte contre les risques majeurs, et une intégration au niveau communal et de wilayas, ainsi qu'une implication de tous les organes institutionnels, les opérateurs économiques et la société civile".

Lors de la rencontre, M. Merad a mis en avant "l'importance de poursuivre la sensibilisation active de proximité en consacrant le caractère local des actions de sensibilisation et en renforçant l'action participative avec les différents acteurs de la société civile", tout en accordant l'intérêt aux activités adaptées aux jeunes".

Concernant la présentation de l'expérience pilote innovante développée au niveau de la wilaya de Chlef, consistant en la préparation du premier schéma communal de lutte contre les risques majeurs au niveau de la commune de Ouled Ben Abdelkader, le ministre a indiqué que ce schéma pilote "vient mettre en lumière le rôle pivot au niveau local dans le système national de prévention contre les risques majeurs".

Le ministre de l'Intérieur a souligné dans ce sillage, "l'importance d'une action multisectorielle sur tous les plans", appelant à "l'inclusion de cette approche dans l'arsenal juridique nationale notamment en ce qui concerne le code de la wilaya, objet de révision, permettant la généralisation de l'application de ces plans locaux en matière de prévention des risques majeurs en vue d'assurer un processus de développement humain et économique durable".

Concernant les manoeuvres et exercices opérationnels organisés par la direction générale de la Protection civile à Chlef, Batna, Ouargla et Bouira, M. Merad a rappelé qu'ils avaient pour objectif de tester la disposition des groupes d'intervention en termes de mobilisation, d'équipements, de rapidité et du niveau de coordination. Ces critères, ajoute le ministre, permettent de prendre les mesures appropriées pour la lutte contre les différents risques tels que les séismes, les inondations et les feux de forêts.