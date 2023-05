Ile Maurice: Club M - Début des entraînements cette semaine

C'est à partir de cette semaine que la présélection de Maurice, constituée de 71 joueurs, débutera ses entraînements. Le groupe emmené par le sélectionneur Fidy Rasoanaivo devra rapidement trouver ses automatismes à un peu plus de trois mois des Jeux des îles. D'autre part, il passera un premier test en fin de mois avec un déplacement en Afrique du Sud pour y disputer la Cosafa Cup. Cette compétition sera un baromètre idéal pour jauger le niveau des locaux avant le rendez-vous indianocéanique.

Deux séances quotidiennes avec une session matinale prévue entre 9 heures et 10h30 et un entraînement l'après-midi entre 15 heures et 16h30. Les entraînements devraient avoir lieu au stade Anjalay-Coopen et au complexe sportif de Côte-d'Or. Cette infrastructure est privilégiée pour son gazon synthétique. «Les joueurs devront s'y habituer car les matches à Madagascar se joueront sur une pelouse synthétique. On privilégie les stages en Afrique du Sud également à cause du climat. Il fera froid à Madagascar également durant la compétition», précise le sélectionneur.

Au total, le groupe aura 15 semaines environ pour se préparer. Outre les rencontres de la Cosafa Cup, le Club M disputera également un tournoi triangulaire entre le 8 et le 16 juillet. Les adversaires de Maurice ne sont pas encore connus mais il se pourrait que le Bangladesh ou encore le Pakistan s'alignent à ce tournoi amical. Par ailleurs, un deuxième stage est programmé en Afrique du Sud du 11 au 21 juillet. Les quadricolores devraient croiser le fer avec des équipes locales. Une fois le stage terminé, le groupe se dirigera directement vers Tana.

Avec 71 éléments sur la grille de départ, la concurrence sera rude pour figurer sur la liste finale. On sait que Fidy Rasoanaivo et dans une plus large mesure la Mauritius Football Association (MFA) veulent mettre sur pied une équipe jeune et surtout très rigoureuse en défense. Sans doute le sélectionneur, qui a lui-même - comme joueur - démontré ses qualités en défense lorsqu'il le fallait, cherchera à appliquer une formule qui lui avait si bien réussi dans le passé. En tout cas, c'est un énorme chantier qui attend le staff technique du Club M d'autant que les autres îles de la région, à l'instar de La Réunion et des Comores, ont déjà de solides assises. Quant au pays hôte, il semble injouable pour l'heure.

Par ailleurs, plusieurs voix se sont fait entendre afin qu'il y ait une détection à Rodrigues. Dans ce sens, quelques membres du staff technique du Club M se rendront dans l'île autonome en vue de superviser quelques rencontres et identifier quelques têtes qui pourraient rendre de fiers services à la sélection nationale au cours des prochains mois.