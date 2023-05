Ile Maurice: Fauchée par le métro à Curepipe - Funérailles émouvantes pour Karishma

Les funérailles de Henashma Devi Beeharry-Ramtohul, aussi connue comme Karishma, ont eu lieu hier en présence de ses proches et de tous ceux qui l'avaient côtoyée. Secrétaire chez Artemis, et âgée de 30 ans, elle a été tuée samedi après avoir été fauchée par un tram de Metro Express.

Henashma Devi Beeharry-Ramtohul aurait subitement traversé devant le tram. Le Train Captain, 27 ans, a été conduit au poste de police et a été par la suite relâché après avoir donné sa version. Il a aussi subi un alcootest qui s'est révélé négatif. Il a été autorisé à partir et devra revenir au poste de police aujourd'hui pour sa comparution en cour sous une charge provisoire d'homicide involontaire. L'IT Unit de la police devra aussi examiner les images des caméras de surveillance de la plate-forme de la station de Curepipe nord et soumettra un rapport à la police de Curepipe bientôt.

Au domicile de la victime, à Castel, les proches sont inconsolables. Henashma Devi Beeharry-Ramtohul était pleine de vie et venait d'être employée comme secrétaire à Artemis, la nouvelle clinique du Dr Zouberr Joomaye à Curepipe. Elle leur a été arrachée subitement. Son départ laisse un grand vide. Ses amies, qui ont tenu à lui rendre un dernier hommage, arrivent à peine à contenir leur émotion. «Elle était tellement attentionnée et bienveillante. Elle ne méritait pas une mort aussi tragique. Elle a toujours été d'une bonne oreille et donnait de bons conseils. Je ne pourrai jamais l'oublier», lâche Deena.

Samedi, la jeune femme a voulu profiter de son jour de congé pour faire du shopping. Elle avait demandé à son époux de la déposer à Curepipe. Le drame s'est produit quelques minutes à peine après qu'elle est arrivée à destination. Selon les informations recueillies, la jeune femme aurait subitement traversé devant le métro. Le Train Captain a expliqué, lors de son interrogatoire, qu'il s'est arrêté à la station de Curepipe nord pour permettre aux passagers de descendre. Il avait déjà fermé les portières et klaxonné pour informer le public à l'extérieur que le tram allait démarrer. C'est alors qu'il a percuté une femme qui s'est retrouvée sur les rails. Le Train Captain dit avoir appliqué l'«emergency brake» mais la victime était déjà coincée entre la plateforme et le tram.

Les personnes présentes sur le lieu ont tenté en vain de sortir Henashma Devi Beeharry-Ramtohul de sous le véhicule. Il a fallu l'intervention des pompiers, de la Special Mobile Force et des ingénieurs du Metro Express pour l'en extraire à l'aide d'un vérin hydraulique.