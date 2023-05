Ile Maurice: Vallée-Pitot - Il décède après un lynchage

Imran Hossenbaccus, un habitant de Vallée-Pitot âgé de 53 ans, a été lynché par un groupe d'individus dans la nuit de vendredi. Samedi, souffrant atrocement, il se rend chez un médecin du privé qui lui recommande un scan. Le même jour, il se rend à la Clinique du Nord, à Baie-du-Tombeau, mais quelques minutes après, il décède dans la salle de consultation. La police est alertée et son corps transporté à la morgue de l'hôpital Dr A. G.Jeetoo, à Port-Louis, pour l'autopsie. Imran Hossenbaccus est décédé suite à de multiples blessures.

La police est en présence d'informations selon lesquelles lmran Hossenbaccus, un employé de la mairie de Port-Louis, a été victime d'un règlement de comptes. Il aurait été lynché par un gang connu du quartier. Les enquêteurs seraient en présence des images des caméras de surveillance et ne devraient pas tarder à procéder à des arrestations. Cinq suspects seraient déjà dans leur viseur. Deux d'entre eux ont déjà été arrêtés par la CID de PortLouis nord, Jamilloudeen Khalill Hymabaccus et Wazeem Lalloo. Ils ont comparu devant la Bail and Remand Court. Ils nient leur implication. Ils ont été reconduits en cellule. La MCIT s'occupe du dossier.

Selon les informations recueillies, un garçonnet aurait surpris Imran Hossenbaccus en train d'épier une habitante de la localité. L'enfant aurait montré la vidéo à l'époux de la dame et ce dernier aurait contacté un gang pour donner une leçon au quinquagénaire. Dans la nuit de vendredi, le gang a débarqué au domicile d'Imran Hossenbaccus et l'a tabassé. «Zot inn komans bat li dévan so laport mem ek inn pran li inn amenn li enn plas. Zot inn donn li enn pinision, zot inn donn li 200 kout zon. Misié-la inn dir zot pa bat li dan so lipié parski li pou al fer Hajj, mé bannla inn bat li bien mem. Sa piti-la inn p... disan, linz li pa ti pé kapav met lor li, linn bizin dormi touni», affirme un résident, proche de la victime. Il avance que le quinquagénaire n'épiait personne. «So lafénet tonb an fas ek lafénet madam-la. Eski kan li pé get par lafénet, savédir li pé louk madam dimounn?»

D'autre part, un autre groupe d'habitants avance que l'agression est survenue après qu'Imran Hossenbaccus a commenté un post concernant la déclaration d'un habitant du Nord. Imran Hossenbaccus, connu dans la localité, était aussi gérant d'un club de sport et père de deux enfants. «Sa dimounn-la enn zanfan landrwa, inn grandi lamem, li enn bon dimounn. Zamé li pann finn mank personn respé.» Samedi, alors qu'il ne pouvait plus contenir la douleur, il a été conduit chez un médecin du privé qui lui a demandé de faire un scan. Le quinquagénaire a été conduit à la clinique du Nord, où il est décédé vers 00 h 40.

Certains habitants, révoltés par ce drame, avancent que c'est un cas de trop. «Nou tou koné ki sa lékip kinn fer sa la. (...) Lapolis bizin fer so travay. Sa lékip-la, zot kapav rant kot ou, anlev ou alé. Sa bizin arété. Boukou dimounn inn gagn problem ek sa lékip-la.»