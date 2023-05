Madagascar: Insécurité alimentaire - 100 000 tonnes de riz détruites par les rats

Les rats constituent une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire et la santé publique. Des stratégies seront élaborées pour la gestion des rongeurs en zone rurale à travers le projet REDROZ mené par l'Institut Pasteur de Madagascar.

Les rongeurs, un problème qui ronge l'agriculture. 50% des récoltes annuelles de maïs sont régulièrement perdues à cause des dégâts causés par les rongeurs dans la partie Est de Madagascar et en 2021 , on a estimé plus de 100 000 tonnes de riz détruites par les rats. Les rongeurs attaquent également les cultures fruitières et maraîchères et détruisent les réserves alimentaires. Les rats noirs sont des réservoirs potentiels de nombreuses maladies zoonotiques dont la peste.

Ces informations communiquées par l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM) ont été obtenues lors d'un atelier sur l'optimisation de la lutte contre les rongeurs nuisibles dans les zones rurales de Madagascar. Un atelier qui est inclus dans le projet REDROZ (REDuire ROngeurs et Zoonoses) pour le développement de stratégies efficaces de lutte contre les rongeurs afin de réduire le risque de transmission de maladie dans les paysages ruraux. Et c'est son objectif principal.

« Les méthodes de lutte contre les rongeurs nuisibles, présentées par le projet REDROZ, conviennent au contexte malgache. Grâce à celle-ci, le ministère pourra procéder à la lutte contre les rats à Madagascar » selon le directeur de la protection des végétaux auprès du ministère de l'Agriculture et de l'élevage, Saholy Ramiliarijaona.

Peste

Mis à part la destruction de l'agriculture, les rongeurs peuvent aussi mettre en danger la santé publique. Les feux de brousse les poussent à quitter leur habitat naturel et à migrer vers les villages. Tout en sachant que la peste est une maladie qui se transmet à l'homme par la piqûre de puces infectées, véhiculées par les rats.

La saison de la peste s'étend d'octobre à avril à Madagascar et selon l'IPM, le nombre des cas varie de 280 à 600 par an. L'épandage d'insecticides sous forme de poudre est le moyen recommandé dans le programme national de lutte contre la peste à Madagascar pour éliminer les puces vectrices de cette maladie.

Une étude sur l'utilisation de la boîte de Kartman a été déjà évaluée dans le but de lutter contre les puces. Les boîtes de Kartman permettent à la fois de réduire la quantité d'insecticides utilisée et le contact des personnes avec ces produits.