Madagascar: Conformité sociale et compétitivité des industries - Neuf organismes de formation certifiés

La certification est le fruit d'une collaboration entre le Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP) et Better Work, un projet conjoint de l'Organisation Internationale du travail et l'IFC (International Finance Cooperation), financé par l'Union Européenne.

« Rehausser la qualité des offres de formation adressées aux industries à Madagascar en améliorant le savoir-faire des prestataires, contribuant ainsi au développement d'un secteur industriel plus compétitif, durable et socialement responsable ». Tel est l'objectif du programme de certification des organismes sur les compétences de formation en conformité sociale et sur la compétitivité des industries (P2CSI).

Un programme qui correspond au fruit de la collaboration entre le Fonds Malgache de Formation Professionnelle (FMFP) et le projet Better Work à Madagascar - un programme conjoint de l'OIT et de l'IFC, financé par l'Union européenne. Et grâce auquel 9 organismes de formations sélectionnés ont bénéficié de certificats et attestations le 5 mai dernier.

Le programme a formé ces organismes pendant un an sur les thématiques liées au dialogue social, aux droits et responsabilités des travailleurs, à la violence et au harcèlement en milieu de travail, au harcèlement sexuel et aux techniques de supervision. Les formations ont ensuite donné lieu à des évaluations pour juger de la capacité de ces organismes à les dispenser auprès de leurs clients.

Duo

Avec ses vingt ans d'expertise dans l'industrie du textile accumulés à travers le monde, Better Work s'est trouvé être un allié de taille dans la mise en oeuvre du programme de formation. La collaboration avec le FMFP est une approche innovante et unique répondant aux besoins de l'industrie à Madagascar dans son positionnement dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les résultats atteints sont notables : les documents référentiels issus du programme de formation de Better Work sont désormais disponibles, permettant ainsi un rayonnement de ses notions essentielles au sein de toutes les entreprises.

Aussi, un pool de prestataires de formations, certifié sur les thématiques et l'approche de Better Work a été constitué, garantissant l'adhésion aux valeurs du FMFP et à son éthique de travail.

Le référentiel de la formation ainsi que le processus d'évaluation établi garantissent la qualité des prestations de formation adaptées et orientées vers les priorités des appels à projets de formation lancés par le FMFP. Grâce à ce parcours, ces organismes auront désormais les outils nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques autour de l'amélioration des conditions de travail décentes et équitables.