Sénégal: Programme «Xëyu Ndaw Ñi» - Un bilan à mi-parcours rassurant

Le bilan du Programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes « Xëyu Ndaw Ñi » affiche des taux de réalisations rassurants. Ainsi, concernant la composante «Recrutement spécial», sur un objectif initial de 65 000 emplois à créer, un total de 66 243 emplois, toutes structures confondues, a été exactement créé. Soit un taux d'exécution de 102%, dans les secteurs de l'éducation, des sports, de la santé, de l'environnement, de la jeunesse, de l'urbanisme, l'assainissement, le tourisme, la sécurité, a annoncé le Premier ministre, Amadou Ba.

Le Premier ministre, Amadou Ba est revenu, sur le bilan de parcours, le 7 mai, à l'occasion de la journée d'échanges sur le programme « Xëyu Ndaw Ñi ». S'agissant de la composante «Projets publics d'intérêt communautaire», le Promovilles et l'Agetip avaient chacun un objectif de 2 000 jeunes à recruter. On note que 1 453 jeunes ont été recrutés par Promovilles soit 73% et 2 374 jeunes pour l'Agetip soit plus de 100%. Pour ce qui est de l'entretien courant des routes non classées, pour un objectif de 11 150 emplois visés, l'exécution du programme entre 2021 et 2022 a permis de générer plus de 25 000 emplois, a dit le chef du gouvernement.

Au niveau territorial, les recrutements au titre des projets publics d'intérêt communautaire ont été faits dans les 45 départements sauf pour Promovilles. En effet, pour ce dernier, seules les régions de Dakar, Kaolack, Fatick, Kaffrine et Kédougou sont concernées, relève le Premier ministre.

La Composante «Emplois Aidés», mise en oeuvre par le ministère de la Jeunesse, à travers la Convention nationale Etat-Employeur vise à faciliter et à promouvoir l'insertion des jeunes à travers un mécanisme de partage des charges entre l'État et les entreprises signataires. Sur un objectif initial de 20 000 contrats, 14 150 emplois sont déjà effectifs à la faveur de la signature de 377 Conventions, ce qui correspond à un taux de réalisation de 71%. Le Programme vise également la formation aux métiers à travers le 3FPT. Sur un objectif initial de 70 000 jeunes à former, le programme a fait bénéficier à 31 188 jeunes de formations sur divers métiers, soit un taux de réalisation de 45%, informe Amadou Ba.

Pour ce qui est du pilier «Financement-entrepreneuriat-autonomisation» pour lequel intervient la DER/FJ, à travers le nano crédit et l'appui aux secteurs et métiers, un volume global de financement de 23 milliards en 2021 et 22 milliards en 2022 a été exécuté et a permis de toucher 141 700 bénéficiaires, sur un objectif de 228 098, soit un taux de réalisation de 62%, souligne-t-il.