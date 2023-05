Madagascar: 11es Jeux des Iles - Les Ministres coachs des disciplines connus

Les Jeux des Iles de l'Océan Indien, c'est dans 110 jours. Hier, les disciplines concernées par les Jeux ont été réunies au Palais d'Etat d'Iavoloha par le chef de l'Etat, Andry Rajoelina, en compagnie de tous les membres du gouvernement qui officieront comme ministres coachs.

« Les Jeux des îles auront lieu à Madagascar et seront les plus grandioses jamais organisés dans l'histoire », tels sont les mots du président à l'endroit de ses invités, hier, à Iavoloha. Une semaine après que le vice-président du Comité d'organisation des Jeux des Îles (COJI) et président du Comité Olympique Malgache (COM), Siteny Randrianasoloniaiko, ait annoncé que les chances pour que la Grande Ile organise les jeux sont minimes, le chef de l'Etat s'est finalement prononcé sur le cas.

« Nous devons nous donner la main car c'est l'honneur du pays qui est en jeu. Le thème choisi sera, victoire dans l'unité et la diversité », continue Andry Rajoelina. Le regroupement se déroulera au Complexe Sportif de la CNaPS à Vontovorona surtout pour les disciplines collectives et des suivis seront effectués pour les athlètes qui se préparent déjà. Actuellement, une cinquantaine de personnes se préparent en Chine pour les disciplines haltérophilie, badminton, tennis de table et athlétisme.

Des ministres coachs ont été attribués à chaque discipline sportive pour aider, accompagner et soutenir les athlètes dans les préparatifs. L'objectif de ces Jeux à domicile est que Madagascar termine à la première place au classement des médailles. Les infrastructures sportives existantes devront subir des travaux de rénovation pour respecter les normes internationales.

Les ministres coaches

-Athlétisme : Ministre des Postes et des Télécommunication

-Handisport : Ministre des Transports, Ministre de l'Environnement

- Badminton: Ministre de l'Industrialisation et du Commerce

-Basketball : Ministre de l'Economie et des Finances, Ministre des Travaux Public, Ministre de la Sécurité Publique.

-Football : Ministre de l'Ecole et des Finances, Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie

-Kick-boxing: Ministre de l'Energie.

-Tennis de table : Ministre de l'Artisanat.

-Beach-Soccer: Secrétaire d'Etat chargé des Nouvelles-villes, Ministre de l'Aménagement du Territoire.

-Haltérophilie : Ministre du Commerce, Ministre des Transports.

-Judo : Ministre de la Jeunesse et des Sports.

Lutte : Ministre de l'Enseignement Supérieur.

Natation : Ministre de la Santé Publique, Ministre de la Justice.

Handisport Natation: Ministre de la Pêche .

-Rugby à 15: Ministre de l'Enseignement Technique, Ministre de la Population.

-Rugby à 7: Ministre de la Fonction Publique et du Travail.

-Taekwondo: Ministre de l'Education Nationale, Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, Vice-ministre en charge de l'élevage.

-Karaté : Secrétaire d'Etat chargé des Nouvelles-Villes, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

-Handball : Ministre des Affaires Étrangères.

-Pétanque : Ministre des Mines, Ministre de la Fonction Publique.

- Tennis : Ministre de la Communication, Ministre de l'Eau.

-Volley-ball : Ministre de l'Eau, Ministre de la Défense Nationale, Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie.

-Autres disciplines : Ministre de la Jeunesse et des Sports.