Afrique: « Prize-Money » / Barea - La distribution divise la FMF, joueurs et coachs solidaires

L'histoire de la prime des joueurs et staff technique des Barea CHAN est devenue une affaire nationale.

Tous les joueurs et le staff des Barea, médaillés de bronze au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2023 en Algérie, n'ont pas encore perçu leur prime. Selon les dires du capitaine des Barea, Ando Rakotondrazaka, la FMF a versé la somme de 25 millions aux 5 joueurs qui ont déjà reçu leur versement. Cette décision de la FMF a créé l'indignation de l'ensemble de l'équipe qui pointait du doigt le manque de transparence et de considération aux vrais acteurs.

« Tout le staff technique est solidaire avec les joueurs. Nous sommes une équipe. Ce n'est pas la question de la somme et de ceux qui bénéficient de la prime qui nous pose problème, mais nous demandons plus de transparence sur les parts et les pourcentages de tout le monde. Nous avons demandé la lettre de la FIFA, mais nous n'avons pas eu de réponse claire », a fait savoir, Romuald Rakotondrabe, coach des Barea.

Même au sein des membres du comité exécutif de la FMF, cette question divise et ne fait pas l'unanimité. « Cette décision sur la somme attribuée aux joueurs et au staff n'a pas été décidée par le Comité exécutif et personnellement, je n'ai pas encore vu la lettre de la FIFA. Étant dirigeant de club, je comprends la réaction des joueurs.

Nous allons nous réunir, et la somme pourrait être revue à la hausse » a expliqué, Alfred Randriamanampisoa, 1er vice-président de la FMF et Chef de la délégation au CHAN en Algérie. Profitant de la rencontre avec le président de la République, Andry Rajoelina, les Barea ont demandé le soutien du chef de l'Etat. « Ce sont les athlètes qui ont gagné la médaille.

Ce sont eux qui ont transpiré, qui ont fait des efforts. Ce ne sont pas à ceux qui n'ont fait aucun effort que les primes doivent revenir« , a-t-il indiqué. Selon le calcul, sur les 500 000 dollars de prime, seuls 195 000 dollars ont été versés aux joueurs et au staff et les 305 000 dollars seront gérés par la FMF.