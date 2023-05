Togo: Le Oui l'emporte !

Il s'agit d'un sondage réalisé par une des plateformes citoyennes très suivie, « Groupe Citoyen de Réflexions et d'Actions » et dont les résultats ont été publiés hier dimanche 07 mai 2023. Il est relatif à la participation ou non de l'opposition aux législatives de 2023.

Les chiffres commentés et interprétés par un des responsables...

Je me permets de prendre la parole ce matin, non pas parce que je sers à quelque chose mieux que vous, mais je sais qu'au lendemain d'un échec, personne n'a envie de parler.

Nous avons publié le sondage[i] et presque 70% des répondants veulent voir l'OPPOSITION participer aux prochaines élections.

Nous qui ne voulions pas y aller avons récolté 30%. Démocratiquement, c'est-à-dire par rapport au nombre, nous avons échoué à convaincre.

Mais notre échec ne veut pas dire que nous n'avons pas raison. L'histoire est plutôt de notre côté dans la mesure où les élections législatives et présidentielles n'ont rien apporté à notre peuple. Pire, elles ont fait diviser les forces contestataires et renforcer le pouvoir en place.

Le présent aussi nous donne raison ; les anomalies habituelles pour échouer à des élections contestées sont en cours.

Au niveau du sondage, 21% de taux de participation laisse clairement dire que 79% de nos compatriotes doutent de ces élections.

Et ils ont raison ! Car une autocratie électorale se nourrit des élections.

Les gymnastiques intellectuelles et langagières qui font croire que le parti au pouvoir est pris au dépourvu devant l'affluence des Togolais est tout simplement une façon d'abuser de la conscience de notre peuple. Et ce n'est pas sérieuse cette façon de faire.

Les Togolais ont voté à 80% dans ce pays et absolument rien n'a changé.

Cependant, la vérité qui est de notre côté ne doit pas nous conduire à nous asseoir, mettre les deux mains au menton et regarder les participationnistes se faire laminer.

Aussi d'un côté, la sentence de la démocratie veut que la minorité soutient la majorité.

De l'autre côté, des patriotes ne laissent jamais leurs camarades seuls mener une lutte de libération. Ils ne disent jamais à chacun de prendre son chemin et que tous se retrouvent à Rome.

Sinon, mieux vaut se dire adieu, car personne ne verra la splendeur de Rome.

Sur le chemin de la lutte de libération se dressent faux compagnons, caïds, vipères, lions, léopards, caïmans et si les combattants prennent des voies séparées, ils se feront manger un à un.

La sagesse nous recommande donc d'être aux côtés de nos soeurs et frères vaille que vaille, de leur servir de lumière sur le chemin noir qu'ils empruntent, afin de sauver ensemble le bateau commun.

Ainsi, je nous demande humblement de proposer ici des solutions qui nous aident tous à minimiser les fraudes et à nous conduire à la victoire finale.

TOUS AUX ÉLECTIONS !

« TOGOLAIS VIENS, BÂTISSONS LA CITÉ. »

Se O.T. ASAFO

[i] Le sondage sur la participation ou non de l'opposition aux élections législatives de 2023 est conduite par notre plateforme WhatsApp dénommée « Groupe Citoyen de Réflexions et d'Actions » et publié le 07.05.2023. L'équipe est composée de participationnistes et des non-participationnistes.