Algérie: Accord-cadre entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les Archives nationales

ALGER — Un accord-cadre a été signé dimanche entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la Direction générale (DG) des Archives nationales, dans le but d'approfondir les relations de coopération dans les deux domaines des archives et de la recherche scientifique, a indiqué un communiqué du ministère.

L'accord-cadre a été signé par le Secrétaire général du ministère, Abdelhakim Bentellis, et l'inspecteur général à la DG des Archives nationales, Othmani Merabout Sami, précise le communiqué.

Cet accord tend, selon la même source, à "approfondir les relations de coopération en matière d'archives et de recherche scientifique, encourager la publication des articles et des études scientifiques dans divers domaines, organiser des colloques et conférences scientifiques nationales et internationales sur des thèmes et des questions d'intérêt commun, et créer des espaces à même de réunir les conditions favorables au déroulement de la plupart des études et des recherches souhaitées".

Le présent accord se veut, également, un cadre de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et la DG des Archives nationales dans le domaine de la formation et des activités scientifiques, à travers la mobilisation des moyens nécessaires afin d'assurer un encadrement qualifié pour les étudiants, notamment pour faciliter les stages pratiques et tirer profit des compétences nationales dans les deux secteurs".

L'accord-cadre prévoit de "traduire la volonté commune d'oeuvrer ensemble à intensifier la coopération scientifique et culturelle et échanger les expériences en matière de systèmes d'informations modernes, au service des archives et de la Mémoire nationale", conclut la source.