Tunisie: Ligue 1 | 6e journée Play-off - L'USM affronte l'OB (17h00) - Sortir la tête de l'eau !

Depuis la défaite concédée devant l'Etoile au début du mois dernier, rien ne va plus du côté de l'équipe du Ribat qui vient de limoger son technicien serbe, Darko Novic, et se présente aujourd'hui avec un staff technique intérimaire.

Le dernier résultat positif de l'US Monastir remonte au 12 avril dernier quand elle s'est imposée devant la formation yéménite, Fahman Abyan, se qualifiant ainsi au 2e tour de la Coupe arabe des clubs champions. Tout juste après et alors que tout allait bien pour l'équipe aussi bien en championnat qu'en coupes arabe et de la CAF, les choses ont paradoxalement et soudainement tourné mal pour l'USM. Cela a commencé par une défaite devant l'Etoile en championnat trois jours après. Depuis, rien ne va plus du côté de l'équipe du Ribat qui vient de limoger son technicien serbe, Darko Novic, et se présente aujourd'hui face à l'OB avec un staff technique intérimaire conduit par Imed Ben Younès.

Une réaction pour le moral !

Avant-dernière de la classe mais à cinq longueurs d'avance de la lanterne rouge l'US Tataouine et accusant seulement un petit point d'écart par rapport au CSS et à son adversaire du jour, l'OB, une victoire relancerait la formation monastirienne en championnat. Et même si l'USM ne serait pas directement concernée par la course au titre, elle peut néanmoins se fixer comme objectif de fin de saison une place qualificative aux compétitions africaine ou arabe. Ce sont les seuls objectifs qui restent pour l'USM sur le plan national. A l'échelle régionale, la Coupe arabe lui reste comme seul challenge après avoir quitté la Coupe de la CAF. Une réaction tout à l'heure sera sans doute bonne pour se retaper le moral et terminer la saison sous de meilleurs auspices. La saison n'est pas encore terminée et il y a encore des objectifs à atteindre.