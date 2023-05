Afrique: SIAM 2023 - Le Pôle digital de l'agriculture signe deux conventions avec Fimasucre et Sowit Maro

Le Pôle digital de l'Agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse a conclu, mercredi à Meknès, deux conventions dans le domaine de l'agriculture digitale avec la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (FIMASUCRE) et Sowit Maroc.

La première convention, paraphée par la directrice du Pôle digital, Loubna El Mansouri, et le président de la Fimasucre, Hassan Mounir, a pour objet de définir les modalités et les conditions générales de collaboration entre les deux parties dans les domaines de l'agriculture digitale et l'agriculture 4.0, rapporte la MAP.

Cette convention porte également sur la collaboration entre la Fimasucre et le Pôle digital dans le montage et la mise en oeuvre des POC en e-services 4.0 pour la filière sucrière.

La deuxième convention, signée par Mme El Mansouri et le président directeur général de Sowit Maroc, Hamza Rkha Chaham, a pour objet de développer un partenariat sur l'exploitation des technologies digitales en agriculture de précision.

Cette collaboration est basée sur deux axes principaux, à savoir l'exploitation des drones de pulvérisation ultra-bas volume (UBV) et la production de fiches techniques normées et le développement de e-services agricoles basés sur l'utilisation des drones, des satellites, de l'internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a indiqué que les conventions signées déclinent les aspects de mise en oeuvre des engagements des différents acteurs de la stratégie "Génération Green".

Il a, dans ce sens, mis l'accent sur l'importance de l'innovation, des technologies, et des solutions numériques, à même de permettre le renforcement de l'efficience à tous les niveaux de l'écosystème et des chaînes de valeur agricoles, notant qu'il existe un gap très important en termes d'utilisation des technologies dans le secteur.

Pour sa part, Mme El Mansouri s'est félicitée de la signature de ces conventions visant à renforcer la présence du digital dans le secteur agricole à travers l'appui à l'innovation et à la mise en place de solutions numériques qui ont pour but de connecter les agriculteurs aux e-services.

Le Pôle digital ambitionne de connecter 2 millions d'agriculteurs et d'usagers à des e-services agricoles, améliorer la qualité de vie dans le monde rural, et de réduire la pénibilité des activités agricoles, a-t-elle fait savoir, notant que ledit pôle a adopté des technologies sobres et accessibles pour l'ensemble de l'écosystème agricole.

Elle a en outre rappelé que le Pôle digital et la Fimasucre ont déjà entamé des travaux conjoints visant à mettre en oeuvre l'usage des drones dans les activités agricoles à travers des explorations de terrain.

Ces conventions ont été signées en marge de la 15ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) qui se tient du 2 au 7 mai courant à Meknès sous le thème "Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable".