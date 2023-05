Maroc: Une délégation marocaine prospecte les opportunités d'investissement aux Etats-Unis

Une délégation d'entreprises marocaines opérant dans différents secteurs a pris part au Sommet annuel sur l'investissement "Select USA", tenu du 1er au 4 mai dans la région de Washington, ayant pour objectif d'encourager les investissements étrangers aux Etats-Unis.

Coordonnée par le Service commercial de l'ambassade US à Rabat et la Chambre de commerce américaine, la participation marocaine a été l'occasion d'explorer les opportunités d'affaires et d'investissement, ainsi que les offres et les facilités disponibles aux plans local, fédéral et national, a indiqué à la MAP Rabia El Alama, directrice de la Chambre de commerce US.

Cette manifestation, qui a lieu au National Harbor dans l'Etat du Maryland, a réuni des participants venus de différentes régions du monde, dont des responsables gouvernementaux et des experts, outre des représentants des Etats américains. L'un des thèmes de l'édition de cette année a trait au rôle des femmes dans les technologies et l'innovation.

Le Maroc a présenté à cette occasion un projet en matière de développement d'application à travers la société "OCP Maintenance Solutions", représentée par Sara Khadim. La candidate marocaine a accédé à la finale de la compétition lors de ce sommet, aux côtés de représentantes du Canada, d'Israël et d'Ukraine.

Evoquant l'importance de la participation du Maroc, la directrice de la Chambre américaine de commerce a noté que l'expansion à l'international n'est plus un choix mais une nécessité, soulignant que le marché américain est l'une des destinations les plus profitables et attrayantes au monde.

"Select USA Investment Summit" est la plus grande manifestation dédiée à la promotion des investissements directs étrangers (IDE) aux Etats-Unis. Ce programme du gouvernement américain met en contact des entreprises étrangères qualifiées avec des organisations de développement économique américaines afin de faciliter les investissements des entreprises et la création d'emplois.