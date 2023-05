Algérie: Ghardaïa - Prochaine réalisation d'une centrale solaire à Guerrara

GHARDAIA — Seize (16) entreprises nationales et internationales ont manifesté leurs intérêts à l'appel d'offre pour la réalisation d'une centrale de production d'énergie solaire d'une capacité de 80 mégawatts-crête (MWc), dans la daïra de Guerrara (120 Km au Nord/est de Ghardaïa), a-t-on appris dimanche de la direction de l'énergie et des mines (DEM) de la wilaya.

Les techniciens de ces entreprises nationales et firmes internationales issues de différents pays dont l'Inde, la Chine, la Turquie et l'Italie, ont effectué une visite sur le site localisé par les autorités locales pour contenir cette centrale solaire située au lieu-dit "Koudiat El Chouf" à sept (7) Km au Sud/Ouest de la ville de Guerrara et à trois (3) Km du poste transformateur électrique de 60/30 qui alimente la ville de Beriane et Guerrara, a précisé à l'APS le directeur du secteur, Boukhalfa Taleb.

Une superficie de 200 hectares choisie par des spécialistes dans les zones désertiques de Guerrara sur la base de critères adaptés aux exigences de réalisation de centrales solaires, en tenant compte de l'accessibilité au site et la possibilité de raccordement de la production d'énergie solaire au réseau électrique alimentant la région de Guerrara , a souligné le même responsable.

Les autorités de la wilaya de Ghardaïa ont pris des mesures de facilitation pour répondre aux doléances et autres intérêts exprimés par les entreprises candidates à la réalisation de cette centrale conformément aux procédures et cahier des charges portant réalisation de l'étude, de l'engineering, du génie civile, de fourniture, de transport, de montage, de formation d'essais, d'expériences, de raccordement et de mise en service.

Ces entreprises qui ont manifesté un intérêt relatif à la réalisation de la centrale solaire de Guerrara ont soumis leurs offres en conformité avec le cahier des charges dont l'ouverture du pli de sélection de l'entreprise retenue sera effectuée le 29 mai prochain.

La réalisation de cette centrale solaire de Guerrara s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique et du programme de développement des énergies renouvelables émis par les pouvoirs publics pour la production à l'horizon 2035 d'une capacité de 15.000 MW à travers le territoire national, a fait savoir M. Taleb.

Un deuxième site situé dans la commune d'El Ateuf à une dizaine de Km de Ghardaïa a été également choisi pour abriter une autre centrale solaire sur une superficie de 200 Hectares, a ajouté le directeur du secteur.

A cela s'ajoute, entre autres, l'affectation dans les différentes communes de la wilaya de Ghardaïa des lots de terrains de superficies allant de 10 à 20 hectares au profit des investisseurs privés notamment les jeunes pour la réalisation de petites stations solaires, a-t-il poursuivi.

La localisation de ces lots de terrain devant recevoir les petites centrales solaires est déterminée par l'emplacement avantageux d'un ensoleillement maximal et de conditions très favorables pour le développement de l'énergie solaire durable notamment l'infrastructure de base.

Parallèlement à ce chantier de réalisation de la centrale de Guerrara et dans le cadre de l'électrification décentralisée par système solaire, un programme d'encouragement et de la généralisation de l'énergie solaire notamment l'éclairage public vient d'être lancé dans les différentes localités de la wilaya afin de réduire la facture énergétique des communes, signale-t-on.