Sénégal: Coupe du Monde U20 de football - Metz ne semble pas disposé à libérer ses «pépites» sénégalaises

Après avoir activement participé à la qualification pour la prochaine Coupe du monde des moins de 20 ans (20 mai-11 juin) de l'équipe nationale du Sénégal de la catégorie, Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye pourraient ne pas être du voyage en Argentine. Engagé dans une lutte pour la montée, Metz compte sur ses jeunes joueurs dans ce sprint final pour retrouver l'élite alors que la compétition ne fait pas partie des dates officielles de la Fifa.

Ces temps-ci, Malick Daf est sûrement plongé dans des migraines la nuit. Outre le fastidieux travail de la conception de la liste des joueurs qui doivent être sélectionnés pour disputer la prochaine coupe du monde (20 mai-11 juin 2023), le sélectionneur national des moins de 20 ans doit aussi composer avec la réglementation de la Fifa sur la libération de ces derniers.

En effet, en cette fin de saison, les clubs européens sont soit engagés dans la course au titre soit pour le maintien, et ces derniers veulent s'assurer qu'ils avanceront avec toutes leurs forces. C'est le cas du Fc Metz où évoluent Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, tous transférés à la fin du mois de mars dernier, en marge de la Coupe d'Afrique des nations (Can) de la catégorie remportée par le Sénégal.

Avec trois unités de retard sur Bordeaux (2e, 62 pts), Metz (3e) aura cinq « finales » à négocier pour retrouver l'élite du football français un an seulement après l'avoir quittée. Et ce sera, a priori, avec les joueurs sénégalais. « Si la Coupe du monde les concernera ? Je ne le pense pas », affirmait le Directeur du Fc Metz, Pierre Dréossi, en marge de leur présentation.

« Je le répète, ils (Lamine Camara, Pape Amadou Diallo, Malick Mbaye : Ndlr) ont besoin de temps pour s'adapter au football français, à leur club, à l'entraînement, à une nouvelle mentalité, etc. On veut qu'ils y parviennent le plus rapidement possible et pour ça, il faut qu'ils soient présents ». Des propos qui ne laissent aucun doute sur le souhait du club de la Moselle de bloquer ses pépites.

Si un tel scénario se présentait, les dirigeants sénégalais n'auront aucune possibilité de le contester. En effet, la Coupe du monde ne fait pas partie des dates officielles de la Fifa ; les clubs ne sont donc pas obligés de libérer leurs joueurs. L'on se rappelle des derniers Jeux olympiques organisés au Japon. Kilian Mbappé avait exprimé le souhait d'y participer avec l'équipe olympique, mais le Paris Saint-Germain s'y était opposé et donc avait contraint l'attaquant français à y renoncer. Espérons que ce scénario ne se présentera pas à Malick Daf.