Afrique du Nord: 15e édition des Jeux sportifs arabes - Installation du Haut Comité d'organisation

ALGER — Le Haut Comité d'organisation de la 15e édition des Jeux sportifs arabes, prévue du 5 au 15 juillet en Algérie, a été officiellement installé dimanche par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad.

La cérémonie, organisée au Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, en présence des secrétaires généraux du Comité olympique et sportif algérien (COA), et du Comité d'organisation des Jeux Arabes, respectivement, Kheireddine Barbari et Sid Ahmed Selmi.

" L'organisation de ces Jeux sportifs Arabes 2023 intervient dans la continuité des démarches diplomatiques entreprises par l'Algérie, dans la perspective d'ancrer les valeurs d'entraide et d'échanges culturels réaffirmés lors du dernier Sommet arabe abrité par l'Algérie, ainsi que le renforcement des liens de fraternité et de cohabitation entre les peuples arabes, mettant une nouvelle fois en évidence le fait que le sport compte parmi les importants vecteurs des valeurs nobles, comme la paix et la solidarité", a déclaré le ministre dans son allocution.

De son côté, Sid Ahmed Salmi a mis en exergue le fait que "l'Algérie a déjà montré sa capacité à organiser de grands évènements" sportifs, précisant que "cette 15e édition des Jeux Arabes se déroulera dans les villes d'Alger, Oran, Tipaza, Constantine et Annaba, alors que le Complexe Touristique de Zéralda sera réquisitionné comme village olympique pour les athlètes".

Pour sa part, le président de la Commission technique des Jeux, Mr Yacine Arabe a révélé que "20 spécialités, entre sports individuels et collectifs, seront au menu de cette 15e édition des Jeux Arabes. Il y aura également trois spécialités en handisport, à savoir : l'athlétisme, l'handi-basket et Goal-Ball" a-t-il détaillé, ajoutant que les cérémonies d'ouverture et de clôture se dérouleront au stade du 5-Juillet, alors que les demi-finales et la finale de football seront domiciliées au stade Nelson Mandela de Baraki.

L'organisation de ces Jeux Arabes 2023 a été attribuée à l'Algérie par le Bureau exécutif de l'Union des comités nationaux olympiques arabes le 14 mars dernier à Djeddah (Arabie Saoudite).

Les vingt disciplines sportives inscrites à ces jeux sont : le football, le handball, le basketball, le volleyball, l'athlétisme, la boxe, le judo, les luttes associées (garçons uniquement), la natation, le karaté, le breaking (garçons uniquement), la gymnastique, le badminton, le cyclisme, l'haltérophilie, la voile, le tennis de table, les sports de boules, l'escrime et les échecs.

Lors de sa dernière réunion en Arabie Saoudite, l'Union des comités nationaux olympiques arabes avait profité de l'occasion pour appeler à "l'implication de tous", pour la réussite de l'évènement.