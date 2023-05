Afrique Centrale: CAN U17 - Burkina vs Cameroun, le programme de ce dimanche

Le dernier match de la phase de groupes se joue ce dimanche, l'unique rencontre étant Burkina Faso vs Cameroun. Un match qui déterminera les qualifications des deux dernières équipes en quarts de finale du tournoi.

Après avoir raté leur entrée respectivement contre la même équipe du Mali dans le Groupe C, le Burkina Faso et le Cameroun s'affrontent ce soir au Stade 19 Mai 1956 à partir de 19 H 00. Avec une victoire, l'une des deux équipes peut trouver une place en quarts de finale de la CAN U17 qui se déroule actuellement en Algérie.

Alors que le Sénégal, le Maroc, l'Algérie, le Nigéria et le Congo sont déjà qualifiés au tour suivant, l'Afrique du Sud attend le match de ce soir pour savoir s'ils resteront longtemps en Algérie ou non. Le pays d'Afrique Australe dispose de 3 points et est le 3e du Groupe B. Deux places restent à décrocher en quarts de finale de la CAN U17.