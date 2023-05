Sénégal: Hommage à Dr Khady Mbaye

opinion

C'est avec une profonde douleur que nous écrivons pour vous annoncer le déces precoce de notre collaboratrice et amie Dr Khady Mbaye, enseignante-chercheuse a l'Ecole Nationale Supérieure d'Agriculture (ENSA) du Sénégal. Khady nous a quitté le mardi 18 Avril 2023, alors qu'elle était entre les mains des Médecins de l'hopital principal de Dakar, au Sénégal.

Elle a notamment été enseignante-chercheuse au département d'économie rurale et de sociologie de l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie - Ingénieur agronome de l'Université de Thiès. Elle a coordonné le Master en agro-industrie et développement de la chaîne de valeur. En outre, elle a été coordinatrice de l'étude d'évaluation de l'impact du programme "Food for Assets" du Programme alimentaire mondial au Sénégal.

Khady reste un maillon important et presque une cle de voute dans les relations AFSA-ENSA ou encore dans les relations entre la recherche et l'AFSA au Senegal. En effet, des le debut en 2019 Dr Khady, en tant que scientifique, a vite compris que l'ENSA pourrait jouer un role important dans la volonte de l'AFSA a conduire la transition agroecologique en Afrique. Aussitot que son etablissement a accepte d'acueillir la formation pour l'afrique de l'ouest, malgre son rang, Dr Khady a facilite la logistique et a participe avec humilite a toute la formation pratique sur la production et l'usage des bio fertilisants, a cote des techniciens agricoles. Avec cette humilite qui est une de ses fortes caracteristiques, Dr Khady a contribue a la croissance du Secretariat de l'AFSA, notamment le bureau de Thies au Senegal, en participant activement en 2021 a tout le processus de recrutement d'un charge de projet.

Depuis lors elle participe, regulierement et quand son agenda le permet, a divers evenements de l'AFSA au nom de l'ENSA. En 2022 a Addis Abeba, alors qu'elle presentait la contribution de son institution au programme Healthy Soil Healthy Food de l'AFSA, elle s'est faite adopter par toute la fraternite de l'AFSA de par sa clarte, sa gentilesse, son calme et ses contributions remarquables.

Dr Khady nous a quitte alors qu'elle preparait son equipe pour aller ensemble a Ziguinchor, Sud Senegal, afin de participer a une formation sponsorisee par AFSA avec des organisations paysannes d'hommes et de femmes sur les bio protecteurs.

Tres altruiste, federatrice et promotrice des valeurs africaines, Dr Khady pense toujours aux autres et au groupe avant elle meme. Jour pour jour, un mois avant de partir, Khady etait au centre d'une ceremonie d'hommage aux anciens de l'ENSA et autres collegues en service, sans distinction de rang, et l'AFSA faisait partie des rares partenaires exterieurs invites: ici elle a insiste sur les mets locaux dans la restauration, en reference a la campagne de l'AFSA "je mange Africain" pour des systems alimentaires durables.

Si un jour le partenariat AFSA-ENSA devrait etre conte, la contribution cruciale de Dr Khady Mbaye dans la materialisation de celui ci occupera une partie importante.

Certes Dr Khady Mbaye n'est plus là physiquement, mais elle a seme des graines d'humanisme et de professionalisme dont nous sommes surs que ses collegues et nous perpetueront.

Nous, membres de l'Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique (AFSA), le Conseil d'Administration et le Secrétariat, adressons nos sincères condoléances aux membres de sa famille, à ses collegues universitaires, a ses etudiants et à tous les réseaux auxquels il a activement participé.

Nous espérons sincèrement que Dr Khady reposera en paix,. Son bel esprit est toujours vivant!