Tunisie: Fondation Orange Tunisie-Projet 'Ntawer Machrou3i' - Stimuler davantage l'entrepreneuriat féminin

Orange Tunisie annonce l'inauguration imminente de trois maisons Digitales à Monastir, Kébili et Zarzis : un espace bien équipé en outils numériques (PC portables, tablettes, vidéoprojecteurs, contenu numérique...) et animé par des experts, qui vise à renforcer l'autonomisation économique des femmes.

En partenariat avec la Fondation Education For Employment Tunisie (EFE Tunisie), la Fondation Orange Tunisie a, récemment, organisé la cérémonie de remise des prix aux lauréates du projet «Ntawer Machrou3i- Je développe mon projet-», un projet d'animation des "Maisons Digitales" dans les régions, qui vise à soutenir l'entrepreneuriat féminin et renforcer les capacités des femmes bénéficiaires à développer leurs activités génératrices de revenus et leurs potentiels au numérique.

Trois lauréates

Dans une déclaration accordée au quotidien La Presse, Maya Jerbi, présidente de la Fondation Orange Tunisie, a indiqué qu'une réunion a été organisée afin de célébrer un parcours d'accompagnement qui a concerné 200 femmes ayant bénéficié d'un parcours de formation complet pour qu'elles puissent exercer et développer leur projet, et parmi lesquelles on a sélectionné trois lauréates.

"Ce sont, en fait, les femmes bénéficiaires de notre programme "Maisons Digitales", qui vise à favoriser l'insertion professionnelle des femmes à travers des modules de formation en informatique et en entrepreneuriat de base, tout en utilisant des outils numériques ainsi que l'accompagnement approprié... On compte, aujourd'hui, 23 Maisons Digitales qui sont réparties sur tout le territoire national.

Ce sont des espaces ouverts, gratuits et équipés de kits numériques utiles pour la gestion des projets des femmes entrepreneures dans les régions pour qu'elles puissent faire évoluer leurs projets...», a-t-elle précisé, tout en soulignant que ces structures ciblent essentiellement les femmes artisanes, micro-entrepreneuses, jeunes porteuses de projets et même lycéennes pour consolider et développer leurs produits, idées et projets par des formations en nouvelles technologies, design, commercialisation en ligne...

Trois nouvelles Maisons Digitales

Mme Jerbi a ajouté qu'aujourd'hui, les outils digitaux sont devenus essentiels et indispensables dans la gestion des projets et qu'il est impératif de préparer les femmes et de les outiller pour qu'elles puissent évoluer d'une manière pertinente, dans un contexte où le digital est devenu très important.

"Ce sont des femmes artisanes de différentes régions qui ont besoin d'être outillées pour faire évoluer et avancer leur projet. À cette fin, nous nous reposons sur des associations partenaires pour faire réussir ce défi... La Fondation Orange essaie donc tout au long de ce parcours de s'associer à d'autres partenaires pour rajouter d'autres formations qui sont utiles tels que l'inclusion digitale, l'inclusion financière, le project manager, les soft-skills..., pour avoir les compétences nécessaires", a-t-elle encore souligné, tout en annonçant que d'ici fin 2023, on aura trois nouvelles Maisons Digitales, qui seront implantées à Monastir, Kébili et Zarzis.

Une collaboration orientée vers l'entrepreneuriat féminin

Pour sa part, Mme Lamia Chafii, directrice générale de la Fondation éducation pour l'emploi, a précisé que dans le cadre du projet «Ntawer Machrou3i EFE-Tunisie», qui est une association à but non lucratif qui travaille sur l'emploi et l'employabilité des jeunes, a voulu soutenir et accompagner les Maisons Digitales pour une action de renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat social.

"C'est la durabilité du projet qui est visée par cette action. Et c'est à cette fin qu'on a formé 200 femmes ayant des projets ou des idées de projets issues de différentes régions dans l'entrepreneuriat social. Il y a eu deux cohortes durant lesquelles on a sélectionné les 10 meilleurs projets accompagnés pour enfin arriver aux trois lauréates (de Médenine, Gabès et Jendouba) qui ont reçu une aide financière en plus d'un appui technique", a-t-elle affirmé.

Mme. Chafii a ajouté qu'EFE-Tunisie continue sa collaboration avec Orange : "Dès le début, le choix de partenariat avec Orange est orienté sur l'entrepreneuriat féminin. Et avec le réseau des Maisons Digitales, il s'agit vraiment d'un appui pour les petits projets ayant des impacts et qui peuvent grandir. Ces projets ont aussi un impact social sur les femmes, leur famille, leur environnement... Ces femmes artisanes ont besoin de ce coup de pouce pour avancer sur des pas solides et concrétiser leur projet... L'engagement pour continuer la formation et bénéficier de cette formation est intéressant et, d'ailleurs, on collabore aujourd'hui ensemble sur la région de Medenine à travers un incubateur technologique", a-t-elle assuré.

Qui sont les trois lauréates ?

Ajala Leila (Maison Digitale Djerba- Garderie Scolaire) : son objectif est d'intégrer les enfants handicapés et les enfants avec troubles éducatifs à travers un programme spécifique à leurs besoins et à leurs situations.

Haj Omar Hanen (Maison Digitale Gabès- Elevage apicole): Son projet est spécialisé dans la production du miel et des produits de ruche de qualité. On collecte soigneusement leur nectar pour produire le miel naturel ainsi que des produits dérivés tels que les propolis, le pollen et la cire d'abeille. Zaghdoudi Latifa (Maison Digitale Jendouba- Poulailler traditionnel) : Son projet consiste à mettre en place une unité d'élevage de poulets fermiers «BIO».