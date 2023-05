Algérie: La transformation numérique a permis l'accès à distance à plus de 80% de prestations du service public

ALGER — Le processus de la transformation numérique initié par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a permis l'accès à distance à plus de 80% des prestations du service public et l'économie de quantités "importantes" de papier, alors que les services d'état civil des communes consommaient près de 80 millions de feuilles de papier annuellement, a indiqué le directeur général de la modernisation, des documents et des archives au même ministère, Redouane Mahfoudi.

Dans une déclaration à l'APS, M. Mahfoudi a indiqué que les services du ministère "poursuivent le processus de modernisation et de numérisation en vue d'atteindre -zéro papier- dans toutes les opérations administratives et les prestations du service public à court terme", soulignant que grâce à la transformation numérique lancée par le ministère, désormais "80% des prestations de service public, notamment les services des wilayas, des communes et des daïras sont assurées en ligne".

Selon le même responsable, la fourniture des prestations à distance offre "plusieurs avantages aussi bien pour l'administration qu'au citoyen", dont essentiellement, "l'économie de quantités importantes de papier, sachant que les services d'état civil consommaient près de 80 millions de feuilles de papier au niveau de l'ensemble des communes du pays" ainsi que la garantie de "la transparence, la lutte contre la bureaucratie et la fraude", en "assurant des prestations permanentes 24 h/24, en allégeant la pression sur les ressources humaines et en réorientant un nombre considérable d'agents administratifs vers d'autres tâches".

Dans le même cadre, le responsable a affirmé que le ministère de l'Intérieur a pu réaliser "ces importants résultats", grâce à la mise en place du numéro d'identification national et sa généralisation, ainsi que "la numérisation du registre national de l'état civil, avec plus de 100 millions d'actes (mariage, décès, naissance) numérisés", en sus de "la mise en place d'une application spéciale qui permet à tous les secteurs ministériels et aux différents organismes d'accéder instantanément au registre national de l'état civil".

Cette application a facilité, a-t-il ajouté, " l'exécution rapide et sans aucune erreur, de plusieurs opérations et projets nationaux, notamment l'opération d'enregistrement des personnes éligibles à l'allocation chômage, ou celles concernées par les programmes de solidarité et autres".

Lancement du registre national des ménages au niveau de trois communes pilotes

"Remporter le pari d'une administration dématérialisée (zéro papier) requiert une généralisation de l'interopérabilité entre l'ensemble des secteurs et des institutions et du système d'authentification et de signature électroniques", a-t-il ajouté.

Eu égard aux résultats "importants" réalisés dans le processus de numérisation et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, "le ministère de l'Intérieur a accompagné plusieurs secteurs dans la numérisation de leurs services, outre sa participation avec les services du ministère de l'Agriculture au recensement des ressources animales et végétales", poursuit M. Mahfoudi.

Le DG de la modernisation, des documents et des archives au ministère de l'Intérieur a annoncé le lancement du "registre national des ménages" au niveau de trois communes pilotes à savoir Saida, Jijel et Bouira, soulignant que ce registre inclura "les informations personnelles de la famille (épouse et enfants) dans la puce électronique de la pièce d'identité biométrique".

Cette opération permettra d'"assurer le confort du citoyen et de faciliter son accès aux services, tout en lui offrant la possibilité de se passer du livret de famille lors d'un voyage".