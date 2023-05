Algérie: La transformation numérique se poursuit pour mettre fin à la bureaucratie

ALGER — L'Algérie poursuit le processus de transformation numérique par la concrétisation du projet de "gouvernance électronique" en vue de rapprocher le citoyen de l'administration et de mettre fin à la bureaucratie, et ce, à travers le développement du service public grâce à la numérisation des différents secteurs, notamment celui de l'Intérieur et des Collectivités locales, qui est l'un des premiers à avoir atteint cet objectif.

En effet, dans une démarche visant à se mettre au diapason du développement accéléré des technologies de l'information et de la communication, tout en répondant aux exigences des citoyens, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a amorcé le processus de transformation numérique pour mettre fin à la bureaucratie et lever les entraves administratives qui freinent les investissements.

Dans ce cadre, et en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au titre du 25e engagement de son programme, à savoir "réaliser une transformation numérique pour améliorer la communication, généraliser l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les administrations publiques et améliorer la gouvernance du secteur économique", le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales poursuit sa démarche de modernisation des administration publiques et d'amélioration de la qualité du service public.

Ces efforts ont permis de dématérialiser toutes les prestations des services d'état civil et de relier, par fibre optique, tous les sièges de wilayas, daïras, communes et plus de 1500 annexes administratives au siège du ministère de tutelle, avait affirmé le ministre du secteur, Brahim Merad.

De plus, le ministère développe actuellement plusieurs autres systèmes, dont le système d'information permettant d'établir un fichier national des ménages. Ce fichier qui sera opérationnel avant fin 2023 favorisera "un suivi minutieux et continu de la répartition de la population".

En matière de démocratie participative, une plateforme a été développée afin de permettre aux citoyens de donner leur avis et de participer à la prise de décision, avait souligné M. Merad, estimant que "le principal défi pour les collectivités locales est de réussir à tirer parti de la technologie pour mettre en place un système capable de valoriser les ressources du territoire et de réaliser la complémentarité entre les différents intervenants".

Après l'allègement des démarches administratives relatives aux documents d'état civile, dont le nombre a été ramené à 14 contre 36 auparavant, le secteur a numérisé les registres d'état civil, permettant ainsi aux citoyens de retirer ces documents en ligne.

Aussi, vu l'intérêt particulier qu'accorde le Président Tebboune aux zones d'ombre, un système informatique national a été mis en place en 2020 pour le suivi du dossier et a permis de recenser leur nombre, d'inscrire les projets et de suivre leur avancement. Le système a également permis de régler de nombreux problèmes dont souffraient ces zones et remédier à l'absence d'indicateurs de développement", comme souligné par le président de la République qui a souhaité voir les problèmes restants résolus en 2023, au plus tard.

Sur un autre plan, le secteur a en outre mis au point un autre système informatique avec actualisation automatique pour le suivi de la situation des écoles primaires (structures, équipements, restauration, transport et travaux), en sus du suivi de la prime de scolarité.

Dans le domaine de l'habitat, le secteur de l'Intérieur a mis en place un fichier national des demandeurs de logement permettant le recensement et la numérisation des demandes enregistrées, toutes formules confondues, avec possibilité d'accès à d'autres dossiers numériques, entre autres, les revenus et la propriété pour mieux identifier les priorités.

Le 6ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2022) qui a eu lieu du 25 septembre au 16 octobre 2022, a été une autre occasion où les nouvelles technologies ont été adoptées, avec l'utilisation pour la première fois, de " plus de 53.000 tablettes équipées de puces SIM de 4G, afin de faciliter et d'accélérer l'obtention des renseignements".

Cette opération supervisée par le ministère de la Numérisation et des Statistiques permettra grâce à la mise en place d'une base statistique précise et actualisée, une planification plus efficace des politiques publiques et l'élaboration de programmes de développement adaptés aux besoins de la population.

Cette transformation numérique a permis à plusieurs wilayas du pays d'actualiser la liste des dossiers administratifs et les dossiers liés à la vie associative et politique, à l'urbanisme et autres, d'autant qu'il est désormais possible de déposer les dossiers y afférant, via le service numérique "guichet à distance".

A titre d'exemple, la wilaya d'Alger procède périodiquement à l'actualisation de la liste des dossiers administratifs dont les demandes y afférentes peuvent être déposées via ce guichet électronique, à l'instar de la prolongation de visa ou de séjour pour les ressortissants étrangers qui se trouvent légalement sur le territoire, l'enregistrement de la déclaration constitutive des associations de wilaya et communales, ainsi que la demande de déclaration d'organisation de réunions ou de manifestations publiques.

La prestation susmentionnée englobe également les opérations de solidarité (demande d'aide financière mois de Ramadhan), inhumation et transport de corps et autres aspects liés à la vie publique.