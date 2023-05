Algérie: Belaabed participe à Londres au Forum mondial de l'Education

LONDRES — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, prend part à Londres au Forum mondial de l'Education, placé cette année sous le thème, "Nouveaux départs: Nourrir la culture de l'apprentissage, renforcer la résilience, promouvoir la durabilité. Une éducation plus forte, plus audacieuse et meilleure".

Le forum, qui se tient du 7 au 10 mai, verra la participation de pas moins de 117 ministres, dont M. Belaabed qui conduit une délégation représentant les secteurs de l'Education, l'Enseignement Supérieur et la Formation professionnelle.

Des ateliers de travail devront faire un état des lieux sur l'éducation, les défis et les changements à plus long terme, selon les organisateurs, qui espèrent que les échanges "permettraient aux participants de mieux comprendre les moyens d'un fonctionnement des systèmes éducatifs et contribuer à influencer la vie et la culture de manière positive".

Les délégations devraient également évoquer la question du "renforcement de la résilience des personnes, des organisations et des systèmes d'apprentissage et d'éducation".

Les participants devront examiner aussi les politiques de développement notamment des connaissances et des compétences.

Le programme de ce forum prévoit, d'autre part, d'engager une réflexion sur "l'importance du leadership", et "le potentiel croissant du soutien technologique aux objectifs fondamentaux de l'éducation", en plus de mettre l'accent sur "la durabilité de l'éducation", dans les paliers d'enseignement, primaire, moyen et universitaire.

Fondé en 2002, le Forum mondial de l'éducation est parrainé par plusieurs ministères britanniques notamment ceux de l'Education et des Affaires Etrangères, ainsi que par le British Council.(