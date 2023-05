Tunisie: Zarzis | Omra - Une affluence record

Des couples, des proches parents et des familles de trois ou quatre personnes ont choisi de partir de Djerba, Tunis ou la France accompagnés par un parent qui est généralement un fils résidant à l'étranger.

Jamais la ville de Zarzis n'a connu un afflux aussi important de citoyens vers l'Arabie Saoudite pour y accomplir les rites de la Omra comme ces derniers mois.

Des couples, des proches parents et des familles de trois ou quatre personnes ont choisi de partir de Djerba, Tunis ou la France accompagnés par un parent qui est généralement un fils résidant à l'étranger. Le nombre, cette année, frise probablement le record. C'est de bouche à oreille qu'une agence de voyages à Djerba a connu beaucoup de succès. Et à chaque fois qu'elle annonce la date d'une excursion pour la Omra, elle affiche complet en deux ou trois jours, selon le nombre de visas qu'on lui accorde.

Il faut dire que c'est grâce à la bonne prestation et à la bienveillance de la responsable de cette agence de voyages et d'un guide et accompagnateur égyptien exceptionnel, très bien formé dans le domaine religieux, charismatique et serviable, qui connaît bien l'historique et même les détails des Lieux saints à La Mecque, à Médine et entre les deux villes.

Il s'est lié d'amitié avec ceux qu'il a encadrés et notamment des Zarzissiens et des Djerbiens. Il est très apprécié et sollicité à tel point que plusieurs candidats pour la Omra exigent qu'il soit leur guide en Arabie Saoudite. Pour sa part, il avoue être fier d'avoir accompagné plusieurs groupes tunisiens des différents gouvernorats du pays.