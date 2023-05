Tunisie: Personnes handicapées - L'Agim, meilleure association arabe

Les réalisations ont été accomplies avec des moyens très limités, mais avec un «coeur gros comme ça» dans plus de 40 centres que compte l'Agim sur tout le territoire.

L'Agim (Association générale des insuffisants moteurs) vient de décrocher le prix de meilleure association de personnes handicapées dans la région Mena, décerné par Rehabilitation International, la plus grande organisation de personnes handicapées dans le monde, à l'occasion de la célébration de son 100e anniversaire. Le prix d'un montant de 10.000 dollars consacre les efforts fournis par l'association dans le domaine de l'inclusion des personnes handicapées.

Une approche scientifique et sociale

Pour Imed Abdeljaoued, président de l'Agim : «Cette distinction qui honore la Tunisie est une reconnaissance pour les efforts entrepris par l'association depuis sa création depuis 50 ans par l'éminent docteur Mohamed Kassab. Ce dernier a eu le mérite de créer le premier centre en Afrique et dans le monde arabe, dédié aux IMC (Insuffisants moteurs et cérébraux) qui représentent jusqu'à aujourd'hui plus de 50% des personnes handicapées dans notre pays.

La spécificité de l'Agim, c'est qu'elle a toujours oeuvré dans le cadre d'une approche scientifique et sociale pour la prise en charge des enfants dans les centres en dépit de la rareté des moyens. L'Agim est une des rares associations disposant d'un comité scientifique et médical composé de plusieurs éminents médecins. L'Agim a toujours appuyé et consolidé le rôle de l'Etat dans la prise en charge des personnes handicapées, ce qui lui a valu le statut d'association d'intérêt national par décret du président Bourguiba en 1978.

Elle a contribué d'une manière significative dans la promotion d'une approche individualisée pour chaque enfant, à la conception de supports et de guides pédagogiques adaptés, dans l'organisation de journées scientifiques internationales de haut niveau (les fameuses journées Kassab), à l'éclosion de plusieurs champions du monde et de champions olympiques dans le domaine sportif ainsi qu'à la promotion de l'approche droit pour une inclusion socioéconomique des personnes handicapées.

A cet égard, l'Agim a joué un rôle de premier plan pour convaincre l'Etat tunisien de signer en 2008 la convention internationale des droits des personnes handicapées et son protocole facultatif et devenir le 19e pays au monde et le premier pays arabe à les signer. Cela a valu à la Tunisie un siège dans la commission onusienne des droits des personnes handicapées. Côté employabilité, l'Agim était également pionnière en créant en 2007 le premier centre de télétravail pour personnes handicapées qui a permis à tous ceux et celles qui ont été formés de trouver un emploi.

Ces réalisations ont été accomplies avec des moyens très limités, mais avec un «coeur gros comme ça» dans plus de 40 centres que compte l'Agim sur tout le territoire. Même si les moyens font défaut, la « méthode Agim » prévaut toujours !

«Cette consécration est une occasion pour rendre hommage aux dirigeants de l'Agim à l'échelle nationale et locale, anciens et actuels, médecins, mécènes, parents, bénévoles et surtout à un personnel dévoué qui, bien que sous-payé, a donné une leçon d'humanité, de patience et de savoir-faire», a souligné Imed Abdeljaoued, président de l'Agim.