Afrique Centrale: Biennale de l'EFP - Une délégation congolaise présente à Dakar

Le Dr Régis Gothard Bopaka et le Pr Franck Hardain Okemba Okombi de la Société africaine de pneumologie de langue française (SAPLF) ont assisté à la Biennale de l'EFP organisée en présentiel à l'hôtel King Fahd Palace de Dakar, au Sénégal, du 5 au 7 mai.

Le thème principal de la biennale a tourné autour des urgences respiratoires et d'autres thèmes tels que l'environnement et la santé respiratoire, la pathologie pleurale, l'imagerie thoracique et la pneumo-pédiatrie.

Par ailleurs, le programme scientifique de ce rendez-vous a été finalisé par le comité scientifique de l'EFP comportant, en dehors des séances plénières, des ateliers, des symposiums et des communications affichées. Un programme riche qui a permis de dresser une vision panoramique sur l'évolution des connaissances de cette spécialité.

Les travaux de la délégation congolaise ont porté sur la prise en charge des pathologies telles que l'asthme, la sarcoïdose et les impacts pulmonaires de la covid-19, ainsi que le diagnostic des pneumonies aiguës communautaires.

La SAPLF est une association savante apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif, qui regroupe les professionnels de la santé de dix-sept pays d'Afrique noire tous impliqué, dont le Congo, ayant en partage le français comme langue de communication.