Afrique: Burkina Faso - Le CICR et la Croix-Rouge burkinabè appellent au respect du droit international humanitaire

communiqué de presse

Ouagadougou - À l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) expriment leurs plus vives préoccupations face à la spirale de violence qui affecte toutes les régions du Burkina Faso et appellent tous les acteurs concernés à respecter le droit international humanitaire.

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis sécuritaires et humanitaires. Dans un contexte de violences armées récurrentes, avec une succession d'incidents tragiques, la CRBF et le CICR sont extrêmement préoccupés par les conséquences humanitaires sur les populations civiles.

Laurent Saugy, Chef de la délégation du CICR au Burkina Faso, a déclaré : « Nous sommes particulièrement préoccupés par le sort des populations civiles. Il est plus que jamais nécessaire de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, qui sauvegarde le principe d'humanité. Il faut protéger les populations civiles et leurs biens, ainsi que les personnes hors de combat. »

La CRBF et le CICR expriment également leurs préoccupations quant aux fausses informations qui circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux concernant la Croix-Rouge. « A l'ère du numérique, les informations circulent extrêmement vite et sont facilement manipulables. Il faut faire preuve de responsabilité quant à ce que l'on décide de partager, notamment sur les réseaux sociaux.

La mésinformation et la désinformation peuvent avoir un impact majeur sur le travail humanitaire que nous menons, avec des conséquences néfastes pour les personnes que nous assistons. », estime Lazare Zoungrana, Secrétaire Général de la Croix-Rouge Burkinabè.

Il est important de rappeler que les principes fondamentaux de neutralité, d'impartialité et d'indépendance régissent toutes les actions du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La Croix-Rouge ne soutient aucune partie à aucun conflit armé ni à toute autre situation de violence.

Bien que ses principes humanitaires soient souvent remis en cause, ils demeurent au coeur de son action et n'ont qu'un seul but : garantir l'accès et le soutien aux personnes affectées. Les principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sauvent des vies humaines.

A propos du CICR et de la CRBF

Depuis 160 ans, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) protège et assiste les victimes de conflits armés et d'autres situations de violence. Actuellement, il travaille dans plus de 100 pays à travers le monde, y compris au Burkina Faso.

La Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) est un acteur humanitaire national de premier plan. Avec un réseau de plus de 13'000 volontaires Croix-Rouge actifs dans 45 comités provinciaux à travers le pays, la CRBF intervient aussi bien dans les situations de crises et de catastrophes que dans les programmes de développement.

Ensemble, le CICR et la CRBF restent déterminés à répondre aux besoins humanitaires des communautés affectées par les violences armées, aujourd'hui comme à l'avenir.