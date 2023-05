Algérie: Des spectacles de danses populaires russes, bientôt à l'Opéra d'Alger

ALGER — Des spectacles de chorégraphies folkloriques sont au programme de l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, du 11 au 14 mai, exécutés par l'Ensemble académique d'Etat de danses populaires, "Igor-Moïseyev" de la Fédération de Russie, sous la direction artistique d'Elena Scherbakova, annonce l'Opéra d'Alger.

La série de spectacles conduite par le Ballet "Igor-Moïseyev" propose un voyage initiatique à plusieurs stations, permettant, par la beauté du geste et l'élégance du mouvement la découverte des cultures du monde, la mosaïque patrimoniale russe notamment.

Fondé en 1943 par le grand danseur russe Igor Moïseyev, le Ballet national russe de danse populaire baptisé du nom de cette grande figure artistique du XXe siècle, est le premier ensemble académique de danse folklorique à voir le jour dans le monde.

Les prestations hautement esthétiques du Ballet "Igor-Moïseyev" se distinguent également par une maîtrise technique de très haut niveau qui allie la précision et la justesse de l'interprétation artistique en groupe, à une performance acrobatique remarquablement synchronisée, d'une grande exigence physique.

A travers les différents tableaux que présente la quarantaine de ballerines et de danseurs de l'Ensemble russe, le public est embarqué dans une randonnée à vocation muséale qui permettra de revisiter le folklore de plusieurs communautés de l'Ex. Union soviétique, notamment les cultures traditionnelles, moldave, biélorusse, nanai (Russie sibérienne), Kalmouk (Sud), Tatar (Centre et Sud), adjarienne (Géorgie) et caucasienne (Nord).

Parmi les danses figurant dans le répertoire du Ballet "Igor-Moïseyev", "Le Khorovod", danse festive qui consiste à se déplacer en cercle en se tenant par la main, alors que la danse "pliaska", également festive propulse l'assistance sur les terres et la tradition de la vaste Russie, à travers des mouvements très énergiques.

Autres danses pratiquée par l'Ensemble russe, le "Iablotchko" ou la "quadrille russe", une danse de marins, la "Kalinka", ou encore, "la Barynia", joyeuse et aux mouvements très physiques exécutés sur un air et au rythme de l'accordéon.

Reconnu comme le plus grand chorégraphe du XXe siècle, en particulier dans le domaine de la danse folklorique inspirée de contes populaires et de légendes basées sur des épopées théâtrales, Igor Alexander Moïseyev (1906-2007), était un jeune danseur au Ballet Bolochoi lorsqu'il avait décidé de s'intéresser aux danses folkloriques populaires en Russie et dans le monde.

Alexander Moïseyev arrivera à mettre en valeur les danses locales de différentes régions, en rassemblant plus de 200 danseurs formés au ballet, et en concevant plus de 300 oeuvres de danse.