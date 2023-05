Algérie: Un congrès international sur les enjeux de la culture et du tourisme à l'ère de l'intelligence numérique en mai à Oran

ORAN — "Enjeux de la culture et du tourisme à l'ère de l'intelligence numérique" est le thème d'un congrès international prévu les 14 et 15 mai en cours à l'université des sciences et technologies "Mohammed Boudiaf" d'Oran, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Organisée par le département d'architecture de la faculté d'architecture et de génie civil de cette université, cette rencontre s'articulera autour de la mobilisation de différentes parties et organismes actifs tels que les institutions publiques, la société civile et les opérateurs économiques, en vue de valoriser les aspects culturel et patrimonial de l'Algérie.

Ce congrès, qui réunira des experts du pays et de l'étranger, vise à échanger des expériences sur les réalisations innovantes dans le domaine de l'industrie culturelle et touristique à l'ère du numérique afin de promouvoir la destination Algérie.

Les organiseurs ont proposé quatre axes principaux pour les travaux de cette rencontre, à savoir "l'intelligence culturelle", "le e-tourisme: une révolution en marche", "l'utilisation des technologies modernes de communication par les sites culturels" ainsi que "la valorisation de la culture et du tourisme par la recherche et la formation".

Dans ce cadre, une série d'interventions ont été programmées pour aborder plusieurs thématiques, dont "l'apport de l'intelligence économique au développement du tourisme en Algérie", "le tourisme culturel à l'ère de l'intelligence artificielle", "encourager la recherche archéologique au service de tourisme patrimonial", "la culture et le tourisme comme base du développement durable", "le tourisme culturel lors des Jeux Méditerranéens 2022" et "le tourisme électronique: défi de développement de la culture et du tourisme en Algérie".

En marge de ce congrès, auquel assisteront des universitaires, des chercheurs, des organisations et des startups spécialisées dans la culture, le tourisme et le numérique, des espaces d'information sont programmés pour exposer des solutions innovantes au service de la culture et du tourisme.