Cote d'Ivoire: Iffou - Jean-Claude Kouassi exhorte les populations à prier pour la Côte d'Ivoire

De M'bahiakro à Prikro, en passant par Ouellé, Étrokro, Samanza et Daoukro, Jean-Claude Kouassi, directeur général du Laboratoire du bâtiment et des travaux publics (LBTP), porte flambeau du RHDP à la régionale prochaine dans l'Iffou, a demandé aux musulmans de prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour le Président de la République Alassane Ouattara, véritable garant du bien-être des Ivoiriens.

C'était au cours de sa caravane de solidarité du 11 au 15 avril 2023. Cinq jours durant, le cadre natif de Prikro, choix de la Haute direction du RHDP pour défendre ses couleurs à l'élection régionale, était aux côtés de la communauté musulmane de l'Iffou pendant cette période de pénitence musulmane. JCK qui a parcouru les villages et hameaux de ma région pour manifester sa solidarité avec ses parents. Il leur a demandé de formuler des prières et bénédictions pour la Côte d'Ivoire et pour le Président de la République Alassane Ouattara afin qu'il continue d'assurer leur bonheur. Aussi, leur a-t-il demandé de faire le bon choix à l'élection du président du conseil régional prévue pour le 2 septembre 2023.

« J'ambitionne changer le visage de l'Iffou en y apportant le développement. Mon métier est d'apporter le développement, en termes d'eau, de routes, d'écoles, de centres de santé, etc. C'est ce que je sais faire le mieux. Voilà pourquoi le président m'a fait confiance pour venir soulager mes parents. Je vous demande de me faire confiance comme le président de la République nous fait confiance. L'Iffou mérite mieux en termes de développement. En portant son choix sur moi pour la régionale, c'est une autre mission que le président me confie. Avec vous, nous allons relever cet autre défi», a-t-il exhorté. Accompagné dans sa tournée par de nombreux cadres de l'iffou, dont le vice-gouverneur Déby Yao Benjamin, le sénateur Lamine Konaté, les maires d'Ettrokro et de Ouellé, Kouakou Koffi Gérôme, N'zi Antoine, Hubert Kouassi (Molo molo), JCK a fait en tout un don de 40 tonnes de vivres et non vivres à l'ensemble de la communauté musulmane de l'Iffou.