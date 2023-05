Cote d'Ivoire: Man-Festival Kanoukopleu - De belles attractions pour valoriser la culture Dan

« La culture, facteur de cohésion sociale ». C'est le thème choisi par le commissariat général pour la 4ème édition du Festival Kanoukopleu (venez chez nous), qui se tiendra du 28 au 30 avril prochain, à Man, à l'Ouest de la Côte d'Ivoire.

En passe de devenir un événement culte pour les Manois, les habitants de Man, le festival Kanoukopleu devient de plus en plus leur identité. Et ce, à travers la valorisation du riche patrimoine des peuples Dan (Yacouba, Toura, Malinké).

Piloté par la structure de marketing et d'événementiel « Strat Event », le festival, dans ses articulations et contenus 2023, a été présenté récemment par les organisateurs avec à leur tête Andrea Banty, directrice générale. Au cours d'un point-presse qu'elle a animé, Andrea Banty est revenue sur ce qui va marquer cette édition. « Comme vous le savez, le Kanoukopleu se tient chaque mois de mars. A cause du mois de ramadan et du carême qui ont débuté dans le même mois, nous avons voulu ajourner l'événement à la fin du mois d'avril. Le Kanoukopleu 4, comme les autres éditions, se veut un creuset de rencontres et de mise en valeur du patrimoine culturel de Man à travers ses beaux sites touristiques», a-t-elle dit.

Comme chaque année, Andrea Banty et le commissariat général ne font pas dans la dentelle. Cette année, il y aura des actions sociales et sanitaires. Ainsi, l'Ecole primaire de Libreville 3 sera réhabilitée. Pour ce qui est de la santé, il y aura un dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer infantile et du diabète. Ce sont aussi des consultations gratuites en ophtalmologie. Les cascades naturelles, la forêt des singes sacrés, le Mont Tonkpi et la Dent de Man seront les attractions touristiques à visiter. Placée sous le parrainage d'Edwige Diety, présidente de la Fondation Ked, l'événement connaitra des innovations telles que la découverte des danses sacrées : Guéguon et Guegbin, sans oublier la découverte de l'art culinaire avec le « Kplé Baha » (sauce-longueur). Il y'aura 3 jours de concerts géants avec une bonne brochette d'artistes modernes et tradi-modernes au nombre desquels Yongo Lova, Soum Bill, Esaïe l'Original et Blé Marius.

Plus de 10.000 festivaliers sont attendus à Kanoukopleu 4.