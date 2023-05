Cote d'Ivoire: Vice-présidence de la République - Que d'activités pour Tiémoko Meyliet Koné, un an après sa nomination

Le choix du Président de la République Alassane Ouattara s'est porté sur lui. Le 19 avril 2022, le chef de l'Etat annonçait à Yamoussoukro, devant le parlement réuni en congrès, que son choix s'était porté sur Tiémoko Meyliet Koné pour occuper le poste de vice-président de la République.

Un choix salué à l'unanimité de tous ceux qui avaient pris place dans la salle de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et même au-delà. Le pays tout entier et les partenaires au développement ont aussi adoubé ce choix. Un an après, on peut dire sans risque de se tromper que le chef de l'Etat n'a pas eu tort de choisir le natif de Tafiré.

Banquier de formation et gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) au moment de sa nomination, Tiémoko Meyliet Koné donne entièrement satisfaction à celui qui l'a nommé, mais aussi à tout le pays, sans oublier les amis de la Côte d'Ivoire. Par sa maitrise des dossiers, c'est tout naturellement qu'il représente le chef de l'Etat à plusieurs sommets en Afrique et dans le monde. Ce fut le cas au 36e Sommet ordinaire de l'Union Africaine. En marge de cette rencontre, il avait participé à une réunion extraordinaire et des chefs d'Etat et de gouvernement de la sous-région qui ont abordé les questions liées à la stabilité et à la sécurité dans l'espace communautaire. En Côte d'Ivoire, il multiplie les activités. Il est sur plusieurs fronts. Il a procédé, il y a quelques jours, à l'inauguration d'édifice public, notamment celui du nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un bâtiment ultramoderne R+5 d'un coût de 19,689 milliards de FCFA bâti sur 7035 m² pour 127 bureaux.

Au palais, ses journées sont meublées d'audiences avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ou d'hommes d'affaires de passage au bord de la lagune Ebrié. Récemment avec Mme Deniz Erdoğan Barim, ambassadeur de la Türkiye en Côte d'Ivoire, il a été question du renforcement et de la diversification des excellentes relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Türkiye.