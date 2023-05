Sénégal: Bambey / Prix international des mathématiques Ramanojuan - Keur Samba Kane fête son lauréat

L'association pour le développement de Keur Samba Kane a fêté ce week-end son fils Mohameth Moustapha Fall, lauréat du prix international des mathématiques Ramanojuan. Cet enseignant chercheur a décidé de s'impliquer dans l'accompagnement des élèves et des enseignants avec la mise en place de l'association Mathématique pour tous.

C'est toute la communauté scolaire de Keur Samba Kane qui a fêté son digne fils, le Professeur de mathématique Mouhamet Moustapha Fall, lauréat du prix international des mathématiques Ramanojuan . C'est l'association pour le développement de Keur Samba Kane dirigé par son Président le magistrat Mame Gor Diouf qui a rendu hommage a ce digne fils du Baol.

Cet enseignant chercheur de l'Institut africain des sciences mathématiques en charge de la formation des étudiants en masters en doctorats envisage de mettre en oeuvre le projet Mathématiques pour tous destiné aux élèves, aux enseignants et qui vise à booster le nombre d'étudiants embrassant les mathématiques. « Nous avons des projets à consacrer aux Cem et lycées du Sénégal et de l'Afrique.

C'est pourquoi j'ai une association qui s'appelle Mathématiques pour tous. Le but de cette association est de mener des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles du Sénégal et de la sous-région pour motiver les élèves et montrer l'utilité et l'importance des sciences mathématiques, les aider à avoir des équipements de pointe et accompagner les enseignants pour compléter certains modules ». L'association pour le développement de Keur Samba Kane a auparavant procédé à la pose de la première pierre de la maison citoyenne de l'ADECOM qui devrait être réalisé à hauteur de 300 millions de Frs pour la promotion des jeunes et l'autonomisation des femmes.

Elle portera désormais le nom de Baye Ibra Touré, le Premier Président de la communauté rurale de Keur Samba Kane et première personne à acheter une carte de membre de l'Adekor (Association pour le développement de la communauté rurale de Keur Samba Kane devenue Adecom.