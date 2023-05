Sénégal: Ligue 1 (20e journée) - Génération Foot maintient le statu quo au sommet

La 20e journée de Ligue 1 s'est achevée avec un statu quo à la tête du classement. Génération Fc a réussi à conserver sa première place grâce à son court succès à domicile devant l'As Douanes. Les Académiciens sont toujours talonnés par leurs suivants immédiats qui ont tous assuré. Avec 38 points, ils ne devancent Diambars qu'en faveur de la différence de buts. Guédiawaye FC reste au contact et complète le podium après sa victoire en déplacement devant le CNEPS, lanterne rouge.

L'équipe de Génération Foot a encore fait un pas vers le titre en sortant victorieuse de son duel qui l'a opposé ce dimanche 7 mai, pour le compte de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Au coude à coude avec leur dauphin de Diambars, les Grenats de Déni Biram Ndao ont profité de la réception de l'As Douanes, pour s'imposer (1-0) et conserver la place de leader avec 38 points. Génération Foot maintient du coup le statu quo à la tête du classement puisque son dauphin Diambars a réussi samedi à assurer l'essentiel à domicile en remportant (1-0) le derby qui l'a opposé au Stade de Mbour ( 11e, 21 points). A égalité de points avec le leader, mais avec une différence de buts, les Académiciens de Saly gardent leur avance avec Guédiawaye qui complète le podium (3e, 35 points). Les Crabes ont réussi la bonne opération en allant battre (0-1) et enfoncer au stade Maniang Soumaré, les Thiéssois du CNEPS, lanterne rouge.). Dans une bonne dynamique, le Casa Sports qui espérait remonter au podium ne bougera pas. Les Ziguinchorois restent à la 4e (33 pts) après le point du match nul décroché dans la rencontre phare qui l'a opposé sur la pelouse de Alassane Djigo à l' As Pikine ( 6e, 27 points) .

Bol d'air pour le Jaraaf et la Linguère

Sur la pelouse de Mawade Wade, la Linguére de Saint-Louis s'est offert un véritable bol d'air en épinglant une troisième victoire seulement de la saison. Les Saint Louisiens se sont imposés ( 2-1) devant Teungueth. Avec cette défaite, les Rufisquois perdent deux rangs et se voient reléguer à la 7e place (26 points). Ce succès engrangé à domicile fait grand bien pour des Saint- Louisiens plus que jamais sous la menace de relégation. De son côté, l'Us Gorée a été l'un des grands bénéficiaires de la 20e journée suite à sa victoire obtenue à domicile devant les Huiliers de la Sonacos (10e ; 25 points). Ce qui lui permet de quitter la 7e pour la 5e place (27 points). Le Jaraaf s'est aussi idéalement relancé après son précieux succès obtenu en déplacement devant le Dakar Sacré- Coeur (9e, 26 points). Avec ce succès, les « Vert Blanc » coachés désormais par Ciré Dia, mettent fin à une série de matchs sans victoire et remontent au classement en passant de la 10e à la 8e place ( 26 points). Au bas du tableau, rappelle-t-on, l'AS Douanes restent toujours, première équipe relégable (12e, 19 points). Soit à deux points de la Linguère qui est cantonnée dans la zone rouge à côté du CNEPS.

Résultats ( 20e journée)

Diambars -Stade de Mbour (1-0)

Dakar Sacré Coeur-Jaraaf ( 0-1)

Linguère-Teungueth FC ( 2-1)

US Gorée-Sonacos ( 0-0)

CNEPS-Guédiawaye FC (0-1))

Génération Foot-AS Douane (1-0)

AS Pikine-Casa Sports (1-1)