Congo-Kinshasa: Maniema - Matata Ponyo condamne la protection insuffisante du pouvoir en place en faveur de la paisible population

République Démocratique du Congo

TROISIEME LEGISLATURE 2019-2023

Sénat

COMMUNIQUE DU SENATEUR MATATA PONYO MAPON, PRESIDENT NATIONAL DU PARTI POLITIQUE LEADERSHIP ET GOUVERNANCE POUR LE DEVELOPPEMENT « LGD », SUR LA SITUATION D'INSECURITE QUI REGNE DANS LA PROVINCE DU MANIEMA

C'est avec immense tristesse et désolation que je reçois les premières heures de ce dimanche, 07/05/2023 les appels de la population de la province du Maniema et celle de la ville de Kindu en particulier, m'informant de la triste et douloureuse situation qu'elle traverse depuis la nuit dernière.

En ma qualité de représentant de la population de la Province du Maniema et de la ville de Kindu, je condamne fermement la protection insuffisante du pouvoir en place en faveur de la paisible population.

Je dénonce avec fermeté, les tueries à balles réelles de plusieurs jeunes non armés, innocents, qui ne faisaient que réclamer la sécurité et dénonçaient l'insécurité qui règne depuis un certain moment dans la ville de Kindu et dans les différents territoires de la province.

Je tiens à cet effet, à présenter les sincères condoléances et toute ma sollicitude aux familles éprouvées et à toute la population de la ville de Kindu.

Cette situation chaotique et dramatique d'insécurité qui devient générale dans toute la Province, n'est que le reflet du déficit chronique de leadership et de gouvernance de qualité qui caractérise le gouvernement provincial intérimaire, qui en est responsable malgré sa stratégie habituelle de refuser d'endosser ses responsabilités et de prendre les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile en boucs émissaires.

C'est pour toutes ces raisons évoquées plus haut, que le parti politique « Leadership et Gouvernance pour le Développement », LDG en abrégé, et d'autres partis de l'opposition, organisent une marche pacifique, le samedi 13/05/2023 à Kinshasa et invitent toute la population Kinoise à y prendre part.

Je demande donc aux institutions tant nationales qu'internationales des défenses et promotion des droits de l'homme de pouvoir enquêter sur ces crimes dénoncés ci-haut contre la population civile qui ne fait que réclamer un de ses droits fondamentaux.

Fait à Kinshasa, le 07/05/2023