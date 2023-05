Afrique: 1ère édition du Festival Buku, «Rwanda, assassins sans frontière» - Michela Wrong dévoile au grand jour le régime cynique de Kagame

La République démocratique du Congo peut en être fière. L'enquête journalistique réalisée par la Britannique Michela Wrong, présentée dans un ouvrage de 500 pages intitulé : «Rwanda, Assassins sans frontière », confirme tous les actes criminels du régime de Paul Kagame, baron de la déstabilisation du Congo démocratique.

Ce chef d'oeuvre journalistique et littéraire, apporte des précisions sur le modus operandi de ce grand dictateur rwandais qui prend plaisir à semer la terreur dans la région. Et ce, depuis son avènement au pouvoir. Sur ce, il aurait fallu, finalement, attendre l'organisation de la 1ère édition du Festival Buku pour assister à la présentation, aux débats et dédicaces dudit livre à Kinshasa.

Déclaré ouvert vendredi 5 mai 2023, le Festival Buku s'est clôturé hier, dimanche 7 mai 2023, à l'Académie des Beaux-arts. Ces grand-messes littéraires ont permis aux amoureux et passionnés de la littérature de partager intensément ces beaux moments. Des conférences sur les livres à des ateliers de l'écriture, en passant par la présentation des pièces de théâtre, projection de films, la 1ère édition du Festival Buku a été une réussite totale sur tous les plans.

Samedi, l'on a assisté à la séance tant attendue sur la présentation, débats et dédicaces du livre « Rwanda : Assassins sans frontière ». Porté sur les fronts-baptismaux il y a de cela deux ans en anglais, ce livre a été traduit en français. Le public kinois a eu le privilège d'échanger expressis verbis, avec l'auteure. Ce livre est présenté comme une chance et une urgence face au régime le plus cynique d'Afrique.

Michela Wrong qui n'est plus à présenter, à l'issue de sa recension, a répondu aux questions de l'assistance. Dans son enquête coup de poing, la journaliste Michela Wrong lève le voile sur la face sombre du régime rwandais et ses escadrons de la mort qui ont liquidé opposants et dissidents pendant des années, en toute impunité, et dans le monde entier.

Best-seller cité comme meilleur livre de l'année par le Financial Times et The Economist, cette enquête journalistique retrace l'enfance difficile de Kagame, fait une plongée saisissante et dramatique dans l'histoire moderne du Rwanda, pays ravagé par l'un des plus grands génocides du XXème siècle.

Ce récit audacieux, fondé notamment sur des témoignages inédits d'intimes de Paul Kagame, déchire le script officiel selon lequel un groupe idéaliste de jeunes rebelles aurait renversé le régime génocidaire de Kigali, inaugurant une ère de paix, de prospérité et de stabilité jusqu'à faire du Rwanda le chouchou des donateurs occidentaux.*

Michela Wrong raconte notamment en détail en particulier l'histoire de Patrick Karegeya, ex-chef du renseignement extérieur du Rwanda, pour dresser le portrait d'une dictature à l'image de son président qui a fait de la vengeance la caractéristique de son règne, jusqu'à poursuivre ses anciens compagnons d'armes jusqu'au bout du monde.

La journaliste examine les questions qui hantent le présent : pourquoi tant d'ex-rebelles contestent-ils la version officielle de l'attentat qui a tué les présidents rwandais, burundais et a été l'élément déclencheur du génocide ? Pourquoi les massacres n'ont-ils pas pris fin lorsque les rebelles ont pris le contrôle du pays ? Pourquoi plusieurs de ces chefs rebelles, la victoire assurée, ont-ils préféré fuir le pays ?

Il convient de rappeler que Michela Wrong est une journaliste anglaise (Reuters, BBC, Financial Times) reconnue dans le monde entier pour son expertise sur l'Afrique. Elle a couvert à la fois les derniers jours du dictateur Mobutu et le génocide au Rwanda. Elle a reçu le prix James Cameron 2010 «pour sa vision morale et son intégrité professionnelle».

Lors de cette conférence, les organisateurs ont voulu à ce que deux ouvrages soient présentés concomitamment. A côté de la britannique Wrong, il y avait également l'écrivain Godefroy Mwanabwato. Congolais de son état, il a résumé son roman dont l'intitulé est « Ainsi sont faites les lianes ».

C'est un thriller sociopolitique qui mêle avec finesse la fiction et la réalité de faits survenus au Congo. Ce roman riche en rebondissements jusqu'au dénouement, délivre un message universel : quelles que soient les identités que le cours de l'histoire a données aux hommes, ils sont tous attachés à une seule branche qui transcende leurs différences tel le tronc d'amas de lianes.