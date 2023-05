Congo-Kinshasa: Coopération internationale - Cadres et agents des structures standards dans un sit-in devant le bâtiment du Secrétariat Général

« Trop c'est trop. Seize mois d'attente sans être notifié et mis en service. C'en est fini », rétorquent les cadres et agents ayant réussi au concours de la deuxième vague en 2016 et affectés au Secrétariat général de la Coopération internationale, suivant l'arrêté ministériel n°008 CCAB.VPM/FP-MA-ISP/JPL/2022 du 27 Janvier 2022 du VPM Fonction Publique Jean-Pierre Lihau.

Et ce, en conformité du Décret n°15/043 du 28 décembre 2015, portant fixation du Cadre Organique des Structures Standards à Compétences horizontales communes à toutes les administrations centrales des Ministères, Institutions et services publics.

D'après ces cadres et agents de carrière de service public de l'Etat, ils subissent injustement les caprices d'un Secrétaire général qui a l'intention délibérée d'anéantir leurs carrières au profit des intérêts égoïstes et mesquins.

Pour la cause noble de ses affiliés, le président national du Syndicat « Transparence et Justice Sociale TJS », M. Henri- Paul Kana Kana déclare être déterminé d'aller jusqu'au bout de la logique, en usant de toutes les voies légales afin que ces fonctionnaires de l'Etat en chômage depuis seize (16 mois) obtiennent gain de cause.

Il faut noter que dans le lot, il y a des directeurs chefs de service, des Chefs de division, des Chefs de Bureau ainsi que des Attachés d'administration 1ère classe qui sont venus des provinces mais, qui ne peuvent rien bénéficier de leurs anciennes administrations qui les a coupés de tous les avantages sociaux qu'ils avaient auparavant.

C'est pour dire que tout en étant parents, ils mènent une vie des clochards (sans subsides) dans cette ville-province de Kinshasa.

Aux dernières nouvelles, ces infortunés fonctionnaires de l'Etat auraient été reçus par le Secrétaire général à la Coopération Internationale qui a promis de les notifier et les mettre en service dès cette semaine du 8 mai, rapporte le syndicat TJS.

Ayant été floué à maintes reprises, ils attendent maintenir la pression jusqu'à ce que le SG à la Coopération Internationale passe à l'acte, a lâché un des manifestants.