Congo-Kinshasa: Projet de Développement local des 145 territoires, Equateur - Le Gouverneur Dieudonné Boloko Bolumbo déterminé à concrétiser la vision du Chef de l'Etat

En dépit des pressions exercées sur lui par les ennemis du développement de la province de l'Equateur qu'il dirige des mains de maître, le Gouverneur Dieudonné Boloko Bolummbo, dit "Vidéo", a, il y a de cela quelques jours, pris la décision d'attaquer le taureau par les cornes. D'entrée de jeu, il a exigé à sa population de l'accompagner dans la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre du développement des 145 territoires de la République Démocratique du Congo. N'en déplaise à ses détracteurs, Dieudonné Boloko promet de soutenir la candidature du Président Tshisekedi aux prochaines élections pour que, foi sur ses propos, soit établie la différence entre les anciens régimes et celui de Félix-Antoine Tshisekedi.

Potentialités immenses

Le Gouverneur de l'Equateur reconnait dans le Chef de l'Etat en exercice, un homme toujours débout et prêt à servir contre vents et marées. Pour le développement notamment, de l'agriculture au niveau des entités territoriales de base, la province de l'Equateur, avec ses surfaces arables et ses grandes forêts, est appelée à jouer un rôle primordial dans le cadre de la taxe carbone, en vue de permettre à la République Démocratique du Congo, en sa qualité de poumon du monde dans le cadre du développement écologique, d'être comptée parmi les pays pilotes, au même titre que le Brésil, avec sa forêt amazonienne, et l'Indonésie.

En vue de mieux réussir ce programme de développement auquel son gouvernement devra attacher une importance capitale, en dehors de la gestion forestière, Bobo Boloko Bolumbo, « 3B » pour les intimes, a pris l'option de miser sur la jeunesse de sa population équatoriale. Ce Chef de l'exécutif équatorien entend miser également, et cela avec une très forte intensité, sur le développement de la pêche et celui de l'élevage, étant donné que traditionnellement parlant, sa province n'a jamais été comptée parmi celles riches en ressources minières et pétrolières.

Electrification de la province

Cette vidéo vivante, comme l'appellent ses émules, dit avoir une autre vision en plus de celle relative au développement agricole de sa province. C'est celle d'amener des chercheurs dans tous les domaines du développement, ainsi que des investisseurs dans précisément celui de la recherche pétrolière.

Depuis l'arrivée de Bobo Boloko à la tête de la province de l'Equateur, cette dernière, qui a été longtemps dans le noir, constate-t-on, fait désormais peau neuve. L'homme a réussi à faire installer partout dans la province, dans tous ses coins et recoins, des poteaux porteurs d'électricité en vue que soient dissipées toutes les zones d'ombre.

Avec Dieudonné Boloko à la tête de la province de l'Equateur, fini à la fois l'obscurité et l'obscurantisme qui n'ont que trop servi de repaire aux kulunas. En termes clairs, ce programme du gouverneur en exercice permet d'assurer la sécurité des villes équatoriennes qui étaient jusque-là en proie au banditisme urbain.

Implication dans la jeunesse

Pendant ce temps, Dieudonné Boloko envisage d'organiser des activités scolaires et estudiantines en vue d'éclairer sa province par la lumière du flambeau de la science. Grâce à ses efforts qu'il a voulus inscrits dans la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi avec l'apport de tous ses collaborateurs, l'homme à la tête de la province de l'Equateur est auteur de pas mal de choses qui méritent reconnaissance.

Il faut souligner que le Gouverneur Dieudonné Boloko est, en cet instant précis, heureux comme Ulysse qui a fait un long voyage. Ce qui signifie que l'homme vient de regagner, après une absence de deux semaines, et sous les ovations de sa population militante, la ville de Mbandaka, siège de ses institutions de sa très chère province de l'Equateur.