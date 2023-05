Congo-Kinshasa: En mémoire des morts des inondations, Kalehe - Tshisekedi décrète un deuil national aujourd'hui !

Le bilan des inondations meurtrières qui ont touché la région de Kalehe dans la province du Sud-Kivu, reste provisoire. En attendant, plus de deux cents corps ont été inhumés samedi 6 mai à Bushushu et Nyamukubi. Un bateau a quitté Bukavu avec à son bord des médicaments, des bâches pour abri, des ustensiles de cuisine, des vivres et bien d'autres pour les sinistrés de cette catastrophe naturelle. Les recherches se poursuivent encore.

Le gouvernement, sur instruction du président de la République, a décrété, à cet effet, une journée de deuil national aujourd'hui lundi 8 mai. Les drapeaux seront en berne. En principe, en une journée pareille, il est recommandé d'accommoder les programmes des médias audiovisuels aux circonstances douloureuses en mémoire des victimes de ces inondations.

Une équipe du gouvernement central a été au Sud-Kivu pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe, le gouvernement dans son compte-rendu.

L'administrateur du territoire de Kalehe, Me Archimède Karebwa, pour sa part, multiplie des appels au secours auprès du gouvernement central et des autres humanitaires au regard de l'ampleur de cette catastrophe.

Et d'indiquer : «Nous avons entamé samedi dernier l'enterrement des corps qui ont été retrouvés parce que le nombre des corps encore en disparition est plus grand que les corps que nous venons d'enterrer. Nous avons enterré plus de deux cents corps, et il y a encore des cas graves de blessés qui sont encore à l'hôpital».

Pour sa part, la MONUSCO est pleinement mobilisée avec tout le système des Nations Unies pour assister les autorités provinciales et locales du Sud-Kivu et apporter les premiers secours aux sinistrés de ces pluies diluviennes dans le territoire de Kalehe.

De la catastrophe

Il s'agit du débordement des rivières lors des fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble du territoire de Kalehe la nuit de jeudi 4 mai 2023. Des village-rues terrassés et plusieurs autres dégâts matériels sont à compter aussi à ce bilan dû aux inondations et pierres charriées par des rivières.

La délégation du gouvernement provincial avec à la tête le gouverneur de province, a été sur lieu vendredi dernier pour réconforter les familles éplorées, assister les sinistrés et annoncer des mesures prises pour éviter pareille tragédie à l'avenir.

Il a, pour ce faire, annoncé la prise en charge par lui, des frais funéraires afin d'enterrer dignement les illustres disparus. Et de poursuivre que les blessés sont également pris en charge à l'hôpital général de Ihusi, tandis que les cas graves parmi ces derniers seront transférés à Bukavu.

Des dispositions de la hiérarchie

C'est l'occasion pour l'autorité provinciale d'annoncer la délocalisation des habitants vers des sites hors du danger pour lutter contre ces catastrophes devenues périodiques à Bushushu, une proposition qui a rencontré l'assentiment des habitants. Une commission devra être mise sur pieds pour la concrétisation de cette mesure et l'identification des besoins matériels des victimes.

Le gouvernement provincial a également mentionné l'impérieuse nécessité de réhabiliter la Route Nationale numéro2 coupée à plusieurs endroits dans cette contrée, pour faciliter la circulation.

Pour cela, l'équipe de l'Office des routes est déjà à pieds d'oeuvre. Le gouverneur a, par ailleurs, promis de revenir sur place pour s'assurer de l'application de toutes les mesures afin d'épargner les vies humaines et favoriser la reprise normale des activités socio-économiques.

En pareille circonstance, la plupart de ménages perdent tout ce dont ils disposent. Ils attendent tout de l'autorité censée subvenir aux besoins des sinistrés. C'est l'occasion de tirer la sonnette d'alarme pour Kinshasa où les différents chantiers en rapport avec la salubrité sont aux arrêts. Ce, alors la météo ne s'annonce pas tendre à quelques jours de saison sèche.