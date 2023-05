Tanzanie: Enregistrement des naissances et dans la lutte contre l'apatridie, Tanganyika - La Division Provinciale de l'Intérieur et Sécurité en action à Kalemie

*Dans le cadre de l'appui au système d'enregistrement des naissances à l'état-civil dans les 6 Territoires que compose la Province du Tanganyika, la Division Provinciale de l'Intérieur et Sécurité, avec l'appui de l'UNICEF/Kalemie, a procédé à la tenue des ateliers de formation et de renforcement de capacité des Officiers de l'état-civil (OEC), des Préposés à l'état-civil (PEC), des Cellules d'assises communautaires (CAC) et des Responsables des maternités de chaque Territoire de la Province.

La Ville de Kalemie, Chef-lieu de la Province du Tanganyika a été honoré du vendredi 28 au samedi 29 avril dernier par la tenue de premier atelier de l'année ayant regroupé 33 participants issus de différentes structures concernées de la ville et du Territoire de Kalemie parmi lesquels le Chef de Division de la Mairie et les Bourgmestres des 3 communes.

Ouvert par la Maire de la Ville représenté par le Maire-adjoint, Mme Carine Kapata, l'atelier a débuté par l'hymne national suivi de deux mots de circonstance prononcés tour à tour par Madame la représentante du Maire de la Ville puis par le Chef de Division Provinciale de l'Intérieur et Sécurité, M. Jean-Marc Katongola Ngungwa.

Dans son mot, le Chef de Division a dit que : « la tenue de cet atelier a pour objectif d'améliorer le taux d'enregistrement de naissance des enfants à l'état-civil. Nous sommes appelés à garantir la protection de l'enfant en lui accordant une nationalité, l'identité et établir la filiation entre l'enfant et ses parents. Garantir également sa sécurité sociale et lui permettre de jouir de ses droits (succession, scolarisation, soins de santé, éducation et autres) ». Et de poursuivre qu'il en est "de même de permettre à l'Etat de connaitre le nombre des enfants en vue de mieux planifier leurs besoins en matière d'accès aux services sociaux de base".

Différents modules ont été dispensés par les formateurs de la Division de l'Intérieure et Sécurité, du Parquet de Grande Instance de Kalemie et de l'UNICEF Kalemie, entre autres par le Chef de Division Provinciale de l'Intérieure et Sécurité, M. Jean-Marc Katongola Ngungwa ; le Chef de 5ème Bureau /Divinter, M. Kalume Nyongani Kabange ; le Chargé de la base des données/Divinter, M. Expédit Yumba Mukalay ; le Procureur de la République près le Parquet de Grande Instance de Kalemie, M. Assaba Bahati et par l'Administrateur Protection de l'enfant à l'UNICEF Kalemie, M. Félix Monga.

Il est à signaler qu'au cours de l'année 2022, la Division Provinciale de l'Intérieur et Sécurité a enregistré 56.345 enfants sur 117.425 naissances attendues dans l'ensemble de la Province.

La prochaine étape est prévue dans les Territoires de Moba, Nyunzu et Kabalo avec la sensibilisation et la récupération via la méthode de "porte-à-porte" des enfants non enregistrés dans le délai à l'état-civil.