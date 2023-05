Ile Maurice: Couronnement du roi Charles III - Deux mauriciennes racontent cette journée historique

opinion

Charles III porte enfin la couronne. Les Britanniques ont eu l'occasion de suivre cet événement de près comme de loin. Le couronnement du roi Charles leur a permis de profiter à fond de ce long week-end. Nos compatriotes mauriciens, quant à eux, ont célébré ce «coronation» dans les rues, sur leurs lieux de travail et même en vacances.

Daviana Fowdar et Vinoosha Lungut ont vécu samedi un début de week-end plein d'émotions au travail et en vacances. Pour ces deux Britanniques d'origine mauricienne, le couronnement a été intense, même loin de White Hart Lane et du château de Windsor. Les deux jeunes femmes nous ont parlé de leur journée de samedi alors que le couronnement battait son plein. Une cérémonie qui a vu l'intronisation de Charles III et de sa reine consort, Camilla.

Pour Vinoosha Lungut, qui habite le centre de Londres, c'est un moment extraordinaire. «Jamais, comme pour beaucoup, nous n'avons vécu le couronnement d'un roi. À travers Londres, il y a des célébrations parallèles dans les restaurants, les pubs et même sur notre lieu de travail. Depuis le décès de la reine, nous étions impatients d'avoir un nouveau roi. Il y a des fêtes partout et des événements à chaque coin de rue. Les rues de Central London sont pleines à craquer malgré la pluie. J'ai vu des personnes camper deux jours pour être aux premières loges lors du passage du roi», fait ressortir notre interlocutrice, qui travaille dans le secteur médical. Ce qui l'a rendue fière, c'est de voir le drapeau de Maurice sur le Commonwealth Flag. Elle marchait avec l'Union Jack pour montrer sa joie. D'ailleurs, elle parle des chocolats et marchandises qui sont vendus à chaque coin de rue. Bien qu'elle ait un restaurant, elle a joué le jeu pour l'occasion. Son restaurant se trouve à Kent et se nomme Spice Fusion.

Daviana Fowdar et son époux, Dylan, ont profité de ce couronnement pour s'offrir des minivacances. Citoyenne britannique depuis une vingtaine d'années, c'est un moment fantastique, dit-elle, au téléphone. «J'étais déjà une fan de la famille royale lorsque j'étais petite à Maurice. Je suis très émue de vivre ce moment historique, même loin du lieu de l'événement», confie-t-elle. En vacances, elle a suivi toute la cérémonie à son hôtel devant un écran géant. Les commerces et restaurants ont mis les petits plats dans les grands pour l'occasion.

Daviana Fowdar ajoute s'être rendue au château de Windsor il y a quelques jours en compagnie de son époux, de son fils Yuvaansh, quatre ans, et de sa fille Anayra, trois ans. «Le château de Windsor est paré pour accueillir le nouveau monarque. Les rues, les avenues, les maisons sont ornées de drapeaux et de ballons, entre autres, pour l'événement de samedi», fait-elle ressortir. Elle est dans l'enseignement préscolaire et se dit fière que ses enfants entonnent déjà le God Save the King.

Les deux jeunes femmes sont admiratives devant les pâtisseries, les gâteaux, les plats et les forfaits spéciaux conçus pour le couronnement du roi Charles III.