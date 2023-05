Ile Maurice: Bureau de l'Audit - Le nouveau directeur nommé après une consultation de façade ?

Il semble que le leader de l'opposition ait été consulté pour la forme avant la nomination du nouveau directeur de l'Audit, qui a travaillé au ministère des Finances et siège au sein de plusieurs entités, ce qui représente un risque de conflits d'intérêts.

Xavier-Luc Duval est surtout remonté que ce soit le secrétaire au cabinet du Premier ministre qui ait recommandé Dharamraj Paligadu au poste de directeur de l'Audit, alors que d'après l'article 110 de notre Constitution, c'est la Public Service Commission (PSC) qui doit le faire : «There shall be a Director of Audit, whose office shall be a public office and who shall be appointed by the Public Service Commission, acting after consultation with the Prime Minister and the Leader of the Opposition.»

Le leader de l'opposition a aussi maintenu que de telles consultations avaient toujours eu lieu en personne, comme c'était le cas pour la nomination de Sunil Roomooah en 2019. Il s'élève aussi contre le fait que la lettre de la PSC ne lui est parvenue que la veille de la date où le poste est devenu vacant, soit le 5 mai. Et demande également à la PSC s'il y a eu d'autres candidats à ce poste et, si oui, quand l'ont-ils été.

À cela, Vidianand Lutchmeeparsad, président de la PSC, a tenté de faire diversion en affirmant que pour la nomination de Sunil Romooah, Xavier-Luc Duval a été consulté pareillement. Dans sa réponse, le leader de l'opposition met les points sur les «i». D'abord, il n'avait jamais reçu de lettre mais avait eu une rencontre personnelle avec le précédent président de la PSC dans son bureau, tout en donnant la date et l'heure exactes.

Vidianand Lutchmeeparsad nous confirme qu'avant de nommer Dharamraj Paligadu à ce poste, il a bien consulté et le Premier ministre et le leader de l'opposition. Mais il n'a pas voulu en dire plus. Selon nos informations, l'ex-directeur du bureau de l'Audit, Sunil Charanjivsingh Romooah, a bien fait valoir ses droits à la (pré-)retraite - il aurait 61 ans - et n'a subi aucune pression pour partir. Il en avait fait part plusieurs fois dans ses réunions au National Audit Office (NAO) avec ses hauts cadres. Sa famille vit au Canada et il désire aller la rejoindre.

Son remplaçant, Dharamraj Paligadu, était jusqu'à cette nomination l'un des trois Deputy Financial Secretaries au ministère des Finances pour les secteurs Education, Labour and Digital Technology et Social Sectors. Il a occupé brièvement le poste d'Officerin-Charge à la MBC en 2015 et a été chairman par intérim du board de la MauBank en janvier 2016.

«LE NEXT-IN-LINE»

Dharamraj Paligadu siège actuellement sur les conseils d'administration de la MHC, de la NHDC, de la New Social Living Development Ltd et de Mauritius Multisports Infrastructure Limited (MMIL) qui gère le complexe sportif de Côte-d'Or. Tout porte à croire qu'il devra démissionner de ces conseils d'administration dès qu'il prendra ses nouvelles responsabilités à la NAO.

Concernant les institutions où il avait siégé, on nous informe qu'à part la MBC - où il n'a été Officer-in-Charge qu'en 2015 - aucune n'est auditée par le NAO. Cependant, on nous fait comprendre que le financement de MMIL par exemple est assuré par un ministère. «En ayant été Deputy Financial Secretary, il y aurait peut-être des cas de conflit d'intérêts d'autant plus que le ministère des Finances se situe en haut de la pyramide concernant le financement des autres ministères et départements. Il y aura sûrement des circonstances où Paligadu sera appelé à trancher sur un audit de ce ministère.»

Justement, pour Kadress Pillay, premier Mauricien à avoir occupé ce poste et cela pendant cinq ans (entre 1978 et 1983) après avoir rejoint le bureau de l'Audit en 1966, c'est la première fois qu'un directeur est choisi en dehors du bureau de l'Audit, exception faite de Sunil Romooah qui est devenu directement directeur de l'Audit en 2019, soit sous ce gouvernement. Et après une consultation comme il faut. «Il est vrai que la Constitution et les autres lois n'imposent pas que le directeur soit quelqu'un du bureau de l'Audit, mais on a toujours nommé le next-in-line, c'est-à-dire le plus haut placé après le directeur.»

Sollicité , Dharamraj Paligadu a promis de revenir vers nous aujourd'hui.