Ile Maurice: Musique - Un concert en juillet pour vibrer au rythme de Sonu Nigam... le «Seigneur des Accords»

À la suite de l'énorme succès de Shaan Love à Maurice, concert récemment organisé par GravityXero, il y a une énorme attente et une excitation envers Sonu Nigan. L'artiste indien aux multiples talents, reconnu à travers le monde, sera à Maurice le 15 juillet pour nous présenter un concert unique ! Environ une trentaine de musiciens, dont des violonistes et des saxophonistes, sont attendus pour ce concert exceptionnel du chanteur-compositeur au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles. Intitulé «Music Maestro», le concert de Sonu Nigam proposera plus de deux heures de chants, de danses et d'interactions avec le public.

Satisfait du grand succès du concert de Shaan, GravityXero produira le prochain concert, qui s'annonce des plus spectaculaires, de celui que l'on surnomme, avec raison, «The Golden Voice». Lors de ce concert «100 % Live», Sonu Nigam chantera ses plus belles mélodies face à ses fans mauriciens. «C'est quasi miraculeux d'avoir pu finaliser une date avec Sonu Nigam tant l'artiste est sollicité en Inde et à l'étranger», explique Ajay Deora, directeur de GravityXero. «Le chanteur n°1 de Bollywood nous gratifiera d'une soirée mémorable qui, en sus de ses plus grands hits, sera ponctuée d'un hommage appuyé aux plus grandes gloires de la chanson indienne comme Mohamad Rafi et Kishore Kumar.»

GravityXero déploiera de gros moyens techniques et logistiques afin que ce concert soit à la hauteur de l'artiste aux deux Filmfare Awards et un National Award comme meilleur interprète à Bollywood. «L'équipe de production locale travaille, en ce moment même, avec son homologue indienne afin de mettre au point un jeu de lumières et d'images époustouflant pour magnifier la scène du SVICC. GravityXero est connu pour la mise en place et l'organisation d'événements grandioses et élégants», confie Ajay Deora.

Sonu Nigam est le chanteur le plus prolifique de sa génération à Bollywood. Il est l'un des chanteurs, compositeurs, interprètes, animateurs et acteurs indiens les plus polyvalents. Sonu Nigam a également sorti des albums pop indiens que ses fans fredonnent encore, partout dans le monde. Il est souvent désigné comme un «Rafi moderne» et est maintenant considéré comme l'un des chanteurs les plus polyvalents de l'industrie cinématographique hindi. Il est également surnommé le «Seigneur des Accords».

Né le 30 juin 1973 à Faridabad, au Haryana, Sonu Nigam a obtenu la palme de meilleur chanteur aux Filmfare Awards pour la chanson titre de Kal Ho Na Ho et celles de Saathiya Kismat, Jaan et Deewana. Des mélodies remplies d'émotion et de sincérité. Parmi ses chansons les plus populaires, Zindagi Maut Na Ban Jayé (Sarfarosh), You Are My Sonia (Kabhi Kushi Kabhie Gham) Aaj Ki Raat (Don) et Main Agar Kahoo (Om Shanti Om).

La voix d'or, Sonu Nigam a commencé à chanter sur scène à l'âge de trois ans avec le tube Kya Hua Tera Wada de Mohamad Rafi. En tant que playback singer, sa première chanson remonte à 1990. Ce n'est qu'en 1995 qu'il connaît le succès avec Accha Sila Diya de l'album Bewafa Sanam. Celui que l'on considère comme le «New Rafi» prendra son envol avec la chanson Yeh Dil Deewana du film Pardes avec Shah Rukh Khan. Sonu Nigam deviendra ensuite «the voice of SRK» et le tandem connaîtra des succès phénoménaux avec Kal Ho Naa Ho, Veer Zara, Kabhi Alvida Naa Kehna et Main Hoon Naa.

Le concert de juillet à Maurice promet d'être le meilleur régal musical de l'île. Sonu Nigam envoûtera le public avec les meilleurs tubes de sa carrière et rendra un hommage émouvant aux plus grandes légendes de la musique de Bollywood comme Mohamad Rafi, Kishore Kumar et Jagjit Singh. «En sus d'être un chanteur polyvalent, Sonu Nigam est une vraie bête de scène», rappelle Ajay Deora. «Il chante impeccablement tout en dansant énergiquement sur scène. Nous n'avons aucun doute, l'artiste mettra bel et bien le feu au SVICC.»

Une expérience unique pour les mélomanes de Bollywood, avec des personnalités de la musique qui donneront le meilleur d'elles-mêmes. La billetterie est ouverte en ligne sur le site Ticketbox.mu ou appelez sur la hotline 525 28233. Les places coûtent entre Rs 950 (silver) et Rs 2 350 (VIP).