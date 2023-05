Afrique: Le Forum JeunEss pour la transition des économies informelles vers des économies collectives

Les rideaux sont tombés sur le Forum mondial de l’économie sociale et solidaire qui s’est tenu du 1er au 6 mai 2023 à Dakar sur « La transition de l'économie "informelle" vers des économies collectives et durables pour les territoires ».

Dans la déclaration finale, les initiateurs ont estimé que ce forum a démontré la nécessité de promouvoir la transition des économies informelles vers des économies collectives et durables pour rendre possible l’accès à la protection sociale des travailleuses et travailleurs qui vivent dans l’insécurité économique.

Ce qui, selon eux, passe aussi par une facilitation de l’accès au marché par le partage de services d’expertise de savoir et de ressources.

Devant l’urgence de reposer la façon dont sont produites les richesses et d'engager une réelle redistribution, le forum de Dakar 2023 est perçu comme une plateforme de propositions traçant un chemin allant dans le sens d’une bifurcation écologique sociale et économique.

Ainsi, ils appellent à faire confiance aux nouvelles générations en leur permettant d’exercer leur pouvoir d’agir.

Ils appellent également à lutter contre toute forme de discrimination qui viendrait remettre en cause l’autonomie des individus et leur capacité à porter des initiatives socio-économiques à valoriser une économie sociale et solidaire en poursuivant sa co construction dans les territoires par les populations locales.

Sur cette même lancée, ils jugent nécessaire de renforcer l'économie collective comme moyen privilégié d'améliorer la condition des personnes dans des situations précaires et informelles.

La préservation des ressources naturelles et la biodiversité tout en luttant contre les changements climatiques est également souhaitée ainsi que la promotion de l’économie circulaire et à institutionnaliser des espaces de co-construction de politiques publiques intersectorielles à chaque niveau gouvernemental.

Dans la même dynamique, il est recommandé d’œuvrer à permettre la bonne articulation entre échelon local et échelon national afin d'assurer le développement de l'économie sociale et solidaire.

Pour mieux impliquer les jeunes dans les politiques à développer, il indique la création au sein du Forum mondial une représentation de la jeunesse afin d'assurer le suivi des propositions issues du forum jeunesse dans l'objectif notamment d'aboutir à la création d'outils de financement à destination des projets des jeunes.

Sur la même lancée, il invite à faire des thématiques jeunesse et des femmes des espaces centraux et transversaux d’un prochaine édition de forums GSEF.

Dans leur volonté de promouvoir l’Économie sociale et solidaire, le, Forum de Dakar appelle à initier des campagnes de sensibilisation et de promotion à l’égard des pouvoirs publics des populations des acteurs et actrices que l'économie et de la société civile afin de mieux faire connaître l’économie sociale et solidaire et ses principes.

Il sera aussi question de mettre en œuvre des outils d'accompagnement des gouvernements locaux et nationaux qui souhaitent s'engager dans un processus de soutien au développement et l'économie sociale et solidaire sur leur territoire.

Les acteurs sont invités à travailler à la systématisation d'indicateurs de l'économie sociale et solidaire et son intégration dans les systèmes nationaux des statistiques et de comptabilité mais également à inciter à la création et au développement des programmes d'enseignement de l'économie sociale et solidaire à chaque niveau d'enseignement et de la formation.

Dans la déclaration de Dakar, il est souhaité de renforcer la recherche actions autour des excès et les partenariats et que les milieux de la recherche et l’ESS, de mettre en place un écosystème intégré d'accompagnement et technique et financière de proximité adapté aux besoins des entreprises collectives notamment aux projets portés pour des jeunes et pour les femmes.

Sur la même lancée, il est conseiller créer des plateformes de capitalisation, de diffusion et de valorisation des initiatives, des expériences et des connaissances afin de renforcer la capacité de celles et ceux qui agissent et de celles et ceux qui décident et tenir de façon régulière un Sommet de l’économie sociale et solidaire adopté à l’ONU pour faire le point sur les effets de la vraie solution de l'économie sociale et solidaire adoptée au Nations Unies et des actions à conduire.