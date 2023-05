Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Malte signent un accord de coopération

Addis Ababa — L'Éthiopie et Malte ont signé aujourd'hui un accord et deux protocoles d'accord, essentiels au renforcement de la coopération et des avantages mutuels.

Le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, et le ministre des affaires étrangères et européennes et du commerce de Malte, Ian Borg, ont discuté des domaines d'intérêt mutuel pour les deux pays.

L'accord signé facilitera les services aériens et la coopération dans les domaines du tourisme et de la formation diplomatique.

Lors d'un point presse commun avec son homologue, M. Demeke a déclaré que l'Éthiopie et Malte entretenaient de solides relations historiques.

"Nous avons eu une discussion très fructueuse sur diverses questions d'intérêt mutuel et sur des sujets de préoccupation tant pour l'Éthiopie que pour Malte", a-t-il déclaré.

En outre, M. Demeke a précisé que les deux parties devaient encourager les investissements du secteur privé et les relations interentreprises.

S'exprimant sur l'importance des protocoles d'accord, il a déclaré que ces derniers serviraient de plateforme supplémentaire pour renforcer la coopération et élever la coopération entre les deux pays à un niveau élevé.

Le ministre maltais des affaires étrangères et européennes et du commerce, Ian Borg, a quant à lui déclaré que les deux pays s'engageaient à améliorer les relations entre les deux nations et les deux peuples.

"L'accord de services que nous avons signé aujourd'hui représente une première étape passionnante et importante pour assurer la connectivité aérienne entre Malte et la destination centrale d'hivernage avec l'Éthiopie, l'Afrique et au-delà", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que nous sommes convaincus que l'ouverture de la connectivité aérienne avec Malte se traduira par une croissance pour nos deux économies.

M. Borg a également rappelé que nous sommes également désireux de travailler à une plus grande coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation des jeunes Éthiopiens.

L'Éthiopie et Malte entretiennent des relations diplomatiques depuis les années 1970, mais les deux pays ont établi des relations officielles lorsque Malte a ouvert son ambassade à Addis-Abeba en 2021.