Afrique: Inondations meurtrières à l'Est de la RDC - Greenpeace Afrique adresse ses condoléances aux familles sinistrées et appelle le gouvernement à plus d'actions humanitaires et préventives

Kinshasa, 8 mai 2023 - C'est avec une profonde consternation que Greenpeace Afrique a appris les conséquences dévastatrices des inondations et glissements des terrains des suites des récentes pluies diluviennes survenues les nuits du 4 au 5 mai dernier et qui ont secoué certains villages du territoire de Kalehe ( Province du Sud-Kivu), dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Alors que le bilan provisoire ne cesse de s'alourdir-près de 400 décès et plus de 4000 personnes disparues-Greenpeace Afrique adresse ses condoléances aux familles sinistrées, souhaite prompt rétablissement aux blessés et exprime toute sa solidarité au gouvernement congolais confronté à cet horrible événement

" Nous appelons les autorités du pays à faciliter l'aide humanitaire dans les zones touchées et à prendre des mesures nécessaires pour éviter les risques d'apparition d'autres maladies aux conséquences dramatiques pour les populations environnantes." a déclaré Ranece Jovial Ndjeudja, Responsable de la campagne forêt pour le Bassin du Congo chez Greenpeace Afrique.

" Des catastrophes malheureuses de ce genre révèlent également la nécessité pour les autorités de travailler sur un plan national d'aménagement du territoire avec un accent particulier sur les risques d'inondations dans certains endroits du pays. Il est également important de mettre en place des mesures d'adaptation afin de prévenir les catastrophes liées aux variations et changements climatiques permettant de protéger les personnes ainsi que leurs biens en cohérence avec les engagements internationaux du pays en matière de lutte contre le changement climatique " ajoute t-il.

" A l'image des villages sinistrés de Bushushu et Nyamukubi en RD.Congo et comme dans plusieurs autres pays du monde, ces inondations sont l'un des signes forts que le changement climatique est une réalité et nécessite une action urgente des dirigeants du monde " a conclu Ranece Ndjeudja.

Contacts:

Raphael Mavambu,

Consultant Media et Communication, Greenpeace Afrique